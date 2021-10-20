Gilead, 500 bin TL destekle 10 yeni projenin daha hayata geçmesini sağlayacak

İSTANBUL (AA) - "Herkes için daha sağlıklı bir dünya yaratma" hedefiyle 30 yılı aşkın süredir tıpta buluşlar gerçekleştiren Gilead, "Hayat Bulan Fikirler" programı ile bu yıl da yeni projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak.

Gilead açıklamasına göre, Gilead’ın 2013 yılında başlattığı “Hayat Bulan Fikirler” programı kapsamında sağlanan karşılıksız proje destekleri bu yıl 8’inci kez sahiplerini buldu. Bağımsız jürilerin değerlendirmesinin ardından, toplam 500 bin TL destek almaya hak kazanan 6 bilimsel ve 4 sosyal proje, düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. Bu yıl,10 projeye toplam 500 bin TL'lik destek verilecek. Bilimsel projelere toplam 300 bin TL, sosyal projelere ise toplam 200 bin TL destek aktarılacak.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler programı; HIV, viral hepatitler, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında; hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha iyi koşullarda ulaşımı sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları ve yenilikçi fikirleri destekliyor. Bu yıl 10 yeni projeye verilecek destekle birlikte proje kapsamında 8 yıldır toplam 64 projeye sağlanan destek 860 bin dolara ulaştı.





- "Türkiye'den fikirlerin hayat bulmalarına katkı sağlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Türkiye'de 8 yılda toplam 64 projeye 860 bin dolar destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gilead'da hedefimiz herkes için daha iyi, daha sağlıklı bir dünya yaratabilmek. Çünkü bunun mümkün olduğuna inanıyor ve bilimi en yüksek seviyede kullanarak bu amaca hizmet edebileceğimizi biliyoruz. Bunu başarmak için sadece kendi araştırmalarımızla yetinmiyor, tüm dünyada bilimsel ve sosyal projelere de destek veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki desteklediğimiz her iyi fikir hastaların ve hasta yakınlarının hayatlarında büyük değişimler yaratıyor. İşte buradan yola çıkarak Türkiye için kurguladığımız Hayat Bulan Fikirler destek programı ile tam 8 yıldır Türkiye'den fikirlerin bağımsız bir şekilde gelişerek, hayat bulmalarına katkı sağlıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz."

Ödül töreni çerçevesinde önceki yıllarda destek kazanan proje sahiplerinin deneyimlerini ve projelerinin bugün geldiği noktayı paylaştığı bir de panel düzenlendi. Semiha Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, daha önceki yıllarda ödül alan Neslihan Meriç (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi) ve Pozitif-İz Derneği'nden Çiğdem Şimşek, Hayat Bulan Fikirler destek programının projelerinin gerçekleşmesine olan katkısını anlattı.