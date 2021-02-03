Gıdada ve temel tüketim ürünlerinde gramaj oyununa son

Pekcan, Ticaret Bakanlığının “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak girdiğini belirterek, yemekle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde gramajlarına idari para cezası oyunlarına açıkladı.

Son alıcı vatandaşlardan gıda olmak üzere temel tüketim, temizlik ve temizlik gramaj, adet ve benzeri hususlarda azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını anlatan Pekcan, buna yönelik Bakanlık olarak inceleme başlattıklarını söyledi.

Yapılan incelemelerde gördüğünü gramajların azaltılmasına rağmen, yazılan yazıten önceki ambalajında herhangi bir farklı bir hale getirildi, satış fiyatı aynı tutularak ancak teklifleri artırdığını bildirdiklerini ifade Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla sunulan ürünlerdeki gramaj indirmeyi fark edemediğini, böylelikle kullanım fiyatlarındani olarak artış yapıldığını kaydetti.

-114 bin liraya varan ceza geliyor

Bu teklif, tüketicilerin ekonomik çıkarlarında kayba neden olacak nitelikte olduğu değerlendirildi tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve yanıltılmalarının önüne geçmek için düzenleme yaptıklarını anlatan Pekcan, yazınti:

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'de yaptığımız yazı ile tüketicilerimizin satışa sunulan belirli gramajları üzerinde yapılan yazı ile kalacakları gizli zam uygulamalarına karşı mağdur olmalarının önüne geçmek amaçlıyoruz. Yapılan düzenleme ile t üketicilere sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından hiçbir açıklama yapılmasına rağmen, tüketicilerde değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlamalar her halükarda aldatıcı ticari uygulama söylenecek ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak. "

- “Tedarikçilerden temin edilebilen”

Söz konusu izleme ile marka ve tasarım hakkı sahiplerine ait tüketicilere ait tüketiciler nezdinde bilinirliği olan mülklere ait haklarının verildiğini hatırlayan, serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden söyledi kadar sunularak tanımlayan ambalaj, tasarım ve renklere yapmış olduğu yatırımlarına ve reklamlarına müdahale edilmesine özen gösterdiklerini .