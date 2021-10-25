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Gıdada Huzur Operasyonu Ankara’da başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 81 ilde 7 bin 300 personel ile başlattığı Gıda Denetimi Seferberliği, Ankara’da 371 personel ile başladı.

Ekonomi 25.10.2021, 16:28
Gıdada Huzur Operasyonu Ankara’da başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin 81 ilde 7 bin 300 personel ile başlattığı Gıda Denetimi Seferberliği, Ankara’da 371 personel ile başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaptığı basın açıklamasında, gıda denetimlerinin 7 bin 300 personel ile 365 gün boyunca devam ettiğini belirterek, Gıda Denetimi Seferberliği’nin hem üretim noktaları hem satış noktaları hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsadığını söylemişti. 81 ilde 4 gün boyunca sürecek Gıda Denetimi Seferberliği’ni Bakan Yardımcıları; Ayşe Ayşin Işıkgece, Fatih Metin, Mehmet Hadi Tunç ve Akif Özkaldı’nin çeşitli illerden katılımı ile yapılacağı bilgisini verirken, denetim sonuçlarının kamuoyuna şeffaf bir şekilde yansıtılacağını dile getirmişti. Buna göre, 371 personel, Ankara’da bulunan 40 bin işletmeyi 4 gün boyunca denetleyecek. Bakan Yardımcısı Metin eşliğindeki gıda denetim heyeti, Keçiören’de unlu mamuller üzerine hizmet veren bir işyerini gezerek denetledi.

“Masadaki tuzluklar bile denetleniyor”

Denetimden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Metin, 7 bin 300 denetim personelinin 365 gün boyunca sürdürdüğü denetimlerin, Türkiye genelinde 750 bin gıda işletmesinin tamamının özel denetim modeli ile 4 gün boyunca denetleneceğini söyledi. Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gıda güvenirliğini başat görevleri olarak gördüğünü belirterek, bu duruma aykırı imalat ve üretime kesinlikle toleransları olmadığını dile getirdi. 371 denetim elemanıyla Ankara’da 4 gün boyunca denetim yapacaklarını ifade eden Metin, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için çalışacaklarını aktardı. Metin, tarladan sofraya gıda zincirindeki bütün aşamaları sıkı denetime tabii tutacaklarını belirterek, masalardaki tuzlukların bile denetlendiğini belirtti.

Denetimin ardından konuşan Bakan Yardımcısı Metin, unlu mamuller üretimi yapan işletmenin sahibi ile üretim tesisini gezdiklerini belirterek, “Üretim yerindeki şartları inceledik. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün gıda yönetmeliğine göre olması gereken unsurları tek tek inceledik. Notlarımızı aldık. Eksik gördüğümüz hususlar oldu. Şimdi işletmeye bir hafta süre veriyoruz. O bir hafta içerisinde bu eksiklikleri yerine getirdikten sonra herhangi bir işlem yapılmayacak. Eğer eksiklikler devam ederse gerekli cezai işlem uygulanacak. Ayrıca tek tek bütün ürünlerden numune aldık. Özellikle soğuk zincir içeren ürünleri de bu kapsamda gıda laboratuvarlarımıza götürüyoruz. Alınan bu numenler gıda laboratuvarlarımızda hızlı bir biçimde inceleniyor. Eğer gıda güvenliğine aykırı bir durum tespit edilirse ona göre bizim mevzuatımızdaki cezai işlemler uygulanıyor” dedi.

Gıdada huzur operasyonu

İçişleri Bakanlığının 365 gün boyunca görevli olmasına rağmen dönem dönem huzur operasyonları yaptığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Metin, “Biz de bunu gıda güvenliğinde niye olmasın dedik. Yılın 365 günü 7 bin 300 gıda denetim personelimizle bütün işletmelerimiz denetim altında ama zaman zaman gıdada huzur operasyonu diyebileceğimiz aynı anda denetim yapıyoruz” diye konuştu.

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