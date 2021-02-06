GIDADA FİYAT ARTIŞI SÜRECEK Mİ?

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, hasat dönemine kadar ana tarım ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği olmayacağını ve fiyatlarda da çok ciddi artışlar yaşanmayacağını belirtti.

Güldal, "Fiyat artışı söz konusu olabilecek ürünlerde TMO olarak gerekli müdahale yapabilecek stoklara ve yetkilere sahibiz" dedi.



Koronavirüs salgınının başlangıcından beri dünyada ve Türkiye'de gıda fiyatları artış eğilimi gösteriyor. Ancak bu artış üretim eksikliğinden mi kaynaklanıyor sorularına ise Ahmet Güldal aksi yönde cevap veriyor.



Güldal, salgın nedeniyle ülkelerin kendi tedbirlerini alma yoluna giderek, ürünleri stoklama ihtiyacı hissettiğine dikkati çekerek, "Ürünü satmama, elde tutma, ticarete konu etmeme ve değer kazanmasını bekleme gibi bir anlamda stokçuluk amacıyla hareket edilen alanlar görüyoruz" diye konuştu

Türkiye'de de 2020 yılında birçok ürünün, bir önceki yıla göre daha yüksek oranda üretildiğini ve ülkede hiçbir gıda ürününde herhangi bir eksiklik, darlık ya da kıtlık çekilmediğini vurgulayan Güldal, bunda salgının başından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer ilgili kuruluşların aldığı tedbirlerin etkili olduğunu dile getirdi.



Hasat dönemiyle beraber ve hasat dönemi sonrasında da stoklarımızı takviye edici tedbirleri hem iç alım ve hem dış tedariklerle güçlendirerek, geldiğimiz gün itibarıyla yeni hasat ve harman dönemine kadar ülkemizin ana tarım ürünlerinde herhangi bir arz eksikliği olmayacağını ve fiyatlarda da çok ciddi artışların bundan sonra yaşanmayacağını görüyoruz.



Ayrıca TMO açıklamasında, ekmeğin ham maddesi olan buğday noktasında TMO'nun elinde halihazırda yeni hasat dönemine kadar regülasyon sağlayacak stoklar mevcut olduğu belirtildi.