Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı. Toplantıda, gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Komite) Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nun katılımıyla toplandı.

Toplantıda; Komite üyeleri, önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kat edilen ilerlemeler hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alınmıştır.

Küresel düzeyde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen, Komite toplantılarında alınan kararların uygulanmasıyla, Türkiye’de temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanmaya devam edildiğinin altı çizildi.

İlerleyen dönemde de gereken tüm tedbirlerin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde alınmaya devam edilerek gıdaya erişim güvenliğinin sürdürüleceği vurgulandı.

Tarımsal ürünlerde üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenleri irdelenmiş ve bu konuda ilgili taraflarca daha detaylı çalışılması için alt komite kurulması kararlaştırıldı.