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GIDA SEKTÖRÜNDE ONLINE ALIŞVERİŞ BİR AYDA YÜZDE 61 ARTTI

iPara, koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen bir aylık e-ticaret verilerini açıkladı. iPara’nın verilerine göre; koronavirüs nedeniyle online alışverişte bir ayda gıda sektöründe yüzde 61, genelde ise yüzde 10 oranında artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise online alışveriş verileri yüzde 10.3 oranında artış gösterdi.

GIDA SEKTÖRÜNDE ONLINE ALIŞVERİŞ BİR AYDA YÜZDE 61 ARTTI

iPara, koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen bir aylık e-ticaret verilerini açıkladı. iPara’nın verilerine göre; koronavirüs nedeniyle online alışverişte bir ayda gıda sektöründe yüzde 61, genelde ise yüzde 10 oranında artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise online alışveriş verileri yüzde 10.3 oranında artış gösterdi.

19 Nisan 2020 Pazar 15:45
2004 Okunma
GIDA SEKTÖRÜNDE ONLINE ALIŞVERİŞ BİR AYDA YÜZDE 61 ARTTI

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara, koronavirüs salgını nedeniyle artışa geçen online alışveriş verilerinin bir aylık değerlendirmesini açıkladı. iPara verilerine göre önceki aya göre online alışveriş verileri yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Online alışverişte iPara altyapısını kullanan markaların satış rakamlarına göre belirlenen listenin ilk sırasında sektörel bazda hijyen ve temizlik malzemeleri sektörü yer alırken, gıda sektöründeki online alışveriş yüzde 61 artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ise iPara toplam tahsilatları yüzde 86 oranında artış gösterdi.

Yüzde 40 artış bekleniyor!

Koronavirüs salgınının online alışverişe etkisini değerlendiren iPara Genel Müdürü Tarık Onat, “Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkemizde ilk virüs vakasının tespit edildiği 10 Mart’tan bu yana iPara çözümleriyle gerçekleşen alışveriş verileri bir ayda toplam yüzde 10 oranında artış gösterdi. Gıda sektöründeki satışlar yüzde 61 arttı. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar önümüzdeki dönemde turizm, seyahat, restaurant ve eğlence yerleri harici sektörlerde online alışveriş verilerinde yüzde 40 bandında artış olmasını bekliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KoronaVirüsCoronaCovid19Ekonomi
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