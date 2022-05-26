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Gıda krizi nedir?
Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna limanlarının Rus güçleri tarafından kapatılan dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olduğunu ve milyonlarca kişinin ölmesine neden olabileceğini söylemişti. Şu anda özellikle Rusya'nın gündeminde olan gıda krizi, aslında dünya'nın çeşitli bölgelerinde kıtlık ve açlığı tetikledi. Avrupa’nın en büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna savaş şartları sebebiyle tahıl sağlayamadı. Tüm bunlar yaşanırken vatandaşlar gıda krizi nedir? neden gıda krizi vardır? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...
Ekonomi 26.05.2022, 11:49
Gıda krizi nedir?
2007-2008 Dünya Gıda Krizi. 2007 ve 2008 yıllarında dünya çapında gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar bir küresel krize dönüşmüş, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklara, gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal huzursuzluklara neden olmuştur.
Neden gıda krizi var?
Temel nedenler arz ve talep dengesinin değişmesi ile ilgilidir. Bu dengenin talep yönünde aşırı değişmesi, arz yönünde de arzu edilen artışların sağlanamaması dünya gıda krizinin ortaya çıkış nedenlerini oluşturur.