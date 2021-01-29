Gıda komitesinden flaş açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün akşam toplanan Gıda Komitesi'nin çalışmaları hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla toplandığı belirtildi

Toplantıda, Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın süresinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentilerinin değerlendirildiği açıklandı.

Gıda Komitesi'nin basın açıklamasında, "Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Komite'nin; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları komiteye sunulmuş ve kurumlar arası iş birliğinin çerçevesi belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ERKEN UYARI SİSTEMİ" İLK KEZ 2016 YILINDA DİLE GETİRİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Ekim 2016 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de erken uyarı sistemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

O dönemde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin sekreterya görevinin Merkez Bankasına verildiğini hatırlatan Mehmet Şimşek, "Banka çok güçlü bir ekiple gıda fiyatlarında hangi ürünlerde arz fazlası veya açığı oluşabilir, önceden yapacağı çalışmalarla nerede bir takım tıkanmalar var, bizi uyaracak. Erken uyarı sistemi ve uyarıya yönelik olarak hızlı tedbir alma yöntemiyle çalışacağız" açıklamasında bulunmuştu.