Gıda israfının önüne geçecek teknoloji

29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Dünyada her 100 kişiden 11’i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık nedeniyle ölüyor. Vestel olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, ürettiğimiz yeni nesil beyaz eşyalarla dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz” dedi.

Dünyada yaklaşık 3 milyar insanın sağlıklı gıdaya erişememesinin nedenlerinden biri gıda israfı olarak öne çıkıyor. Üretilen gıdanın neredeyse 1 milyar tonu her yıl israf ediliyor. Bu israfın sadece dörtte birinin önüne geçilmesi, açlık çeken yaklaşık 830 milyon insanın beslenmesine yetiyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Vestel olarak teknolojik trendlere ve dijital dönüşüme liderlik ederken, ürün ve hizmetlerimizde sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz. Dünyanın geleceği için sürdürülebilirlik artık hepimizin sorumluluk alması gereken bir konu. Biz tüm süreçlerimizde hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarının yanı sıra, çevre dostu akıllı ürünlerimizle tüketicilerin de çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyoruz.

Bugün dünyada her 100 kişiden 11’i açlıkla mücadele ediyor ve her gün 25 bin insan açlık nedeniyle ölüyor. Bu nedenle gıda israfı, önemle ele alınması gereken bir konu. Gıda israfını önlemeye yönelik geliştirdiğimiz beyaz eşyalar hem kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırıyor hem de geleceğe katkı sunuyor. Vestel olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, ürettiğimiz yeni nesil beyaz eşyalarla dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz” dedi.

8 kat daha fazla raf ömrü

Tek seferde tamamen tüketilemeyen sosis, peynir, salam gibi gıdalar için geri sayım, ambalajları açılır açılmaz başlıyor. Vestel Vakum Teknolojili buzdolapları sekiz kat daha uzun raf ömrü sağlıyor. Vakum teknolojisinin sağladığı vakumlama yöntemi, gıdaların hava ile temasını azaltarak, daha uzun süre taze kalmalarını sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcılara, kalan gıdaları vakumlayarak taze ve sağlıklı tutma imkanı sunuyor.

Vestel’in bu yıl IFA fuarında tanıttığı gıda israfını önlemeye yönelik yeni teknolojileri ise tüketiciler tarafından büyük ilgi gördü. Vestel’in akıllı envarter takip teknolojisi Full Indoor, buzdolabı kapı raflarındaki ürünlerin takibini yapıyor. Full Indoor sisteminde bulunan EggMinder teknolojisi, buzdolabındaki yumurtaların raf ömrünü ve miktarını takip ederek, yumurtaların geriye kalan raf ömrüne göre yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk ile bilgilendirme yapıyor. IntelliShelf teknolojisi ise buzdolabı kapı raflarında yer alan ürünlerin ağırlığını, tazeliğini ve son kullanma tarihlerini takip ediyor.

Türkiye’de yıllık 7 milyon ton gıda israf ediliyor

2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre dünyada yılda 931 milyon ton, Türkiye’de ise yıllık 7 milyon ton gıda israf ediliyor. Vestel ürünlerinde geliştirilen yenilikçi teknolojiler ise gıda israfını önlemeye destek oluyor. Buzdolabında sebzelik içinde bulunan nem kontrolü mekanizması ile meyve ve sebzeleri 30 güne kadar taze tutmaya yardımcı olurken, FreshCheck koku sensörü ile meyve ve sebzelerin olgunlaşma sürecini takip ederek, tazelik düzeyleri hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor.

Meyve ve sebzeler dalından koparıldıktan sonra ihtiyacı olan gün ışığını elde ederse bir süre daha canlılığını korumaya devam ediyor. Gün ışığına benzerlik gösteren Vestel Vitamod Teknolojisi meyve ve sebzelerin C vitamini ve antioksidan içeriğini doğal ortamındaki gibi koruyor.

Vestel Maya Teknolojisi ise sağlıklı gıda tüketimine destek oluyor. Yoğurt, sirke, turşu, ekmek gibi 7 farklı gıdanın mayalanması ve saklanması için en ideal koşulları sunuyor. Mayalama işleminden sonra bölme otomatik olarak soğuk saklama koşullarına ayarlanıyor.