Gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, global gıda fiyatları endeksi Mart'ta üst üste 10. ayda da artış gösterdi. Verilere göre, Mart ayında gıda fiyatları endeksi 2,4 puan, %2,1 artarak 186,5 puana çıktı. Endekste üst üste 10. ayda da artış yaşanması dikkat çekti. Veri, 2014 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara girdi.

Dönem içinde bitkisel yağ fiyatları 11,8 puan, süt ürünleri fiyatları 4,4 puan, et fiyatları 2,2 puan artış ortaya koydu. Tahıl fiyatları 2,2 puan, şeker fiyatları ise 4 puan gerileme gösterdi.