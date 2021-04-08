banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Pazarcılar seyyar satıcı kabusuna çözüm arıyor!
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Kremlin'den Rusya'ya yaptırım çağrısı
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı
Google aramalarında tatil aramaları zirveye çıktı

Gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan veriye göre global gıda fiyatları 2014 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ekonomi 08.04.2021, 14:22
5
Gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor

BM Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, global gıda fiyatları endeksi Mart'ta üst üste 10. ayda da artış gösterdi. Verilere göre, Mart ayında gıda fiyatları endeksi 2,4 puan, %2,1 artarak 186,5 puana çıktı. Endekste üst üste 10. ayda da artış yaşanması dikkat çekti. Veri, 2014 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara girdi.

Dönem içinde bitkisel yağ fiyatları 11,8 puan, süt ürünleri fiyatları 4,4 puan, et fiyatları 2,2 puan artış ortaya koydu. Tahıl fiyatları 2,2 puan, şeker fiyatları ise 4 puan gerileme gösterdi.

banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur