Gıda fiyatları sabit kaldı endüstriyel yemek sektörü rahat bir nefes aldı

Haziran, Temmuz aylarında tarla ürünlerinin pazara inmesiyle yaş sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan düşüşün yanı sıra gıda fiyatlarının bir süredir sabit kalması endüstriyel yemek sektörüne nefes aldırdı. Sektör temsilcileri, kalıcı olması halinde fiyat istikrarının endüstriyel yemek sanayi paydaşlarına ve tüketicilere de yansıyacağını dile getirdi.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, dünya genelinde yaşanan kuraklık, enerji ve gübre fiyatlarındaki artış ile yetersiz üretim arzının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tahıl sevkiyatına darbe vurması ve ülke içinde döviz kurunda yaşanan yükselişin gıda fiyatlarında yüksek artışlara yol açtığını hatırlattı. 2021 yılının son çeyreğinde başlayan ve bu yılın ilk 5 ayında yaşanan yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artışın hammaddesi gıda olan endüstriyel yemek sanayicilerinin belini büktüğünü belirten Coşkun Dönmez, son iki aydır yaşanan olumlu gelişmelerin gıda fiyatlarının belirli ölçülerde istikrara kavuşmasını sağladığını bildirdi. Coşkun Dönmez, döviz kurundaki aşırı dalgalanmanın önlenmesi, yaş sebze ve meyvede üretim arzının yeterli hale gelmesi, tarım ürünlerinin pazara inmesi, Rusya ve Ukrayna’dan dünyaya tahıl sevkiyatının başlaması gibi olumlu gelişmelerin gıda fiyatlarındaki artışı frenlediğini belirterek şöyle konuştu:

"Son üç yıldır yaşanan küresel olumsuzluklara, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tuz biber oldu. Üretimin azalması, lojistiğin sekteye uğramasıyla Türkiye’nin yurtdışından sağladığı ürünlere erişememesi, iç piyasada gıda fiyatlarını tavan yaptırdı. Hazır yemek sektörü bu olumsuzlukları en çok yaşayan sektör oldu. Firmalar kapanma noktasına geldi. Yılbaşından bu yana aylık ortalama yüzde 7,5’u bulan enflasyon nedeniyle müşterilerimize periyodik fiyat teklifi bile veremez hale geldik. Maliyet artışlarıyla sıkışıp kalan sektörümüzün tencere enflasyonu yüzde 90’ları bulurken, son iki aydır nefes alarak yaşama döndü. Türkiye, son altı aydır yaşadığı acı tecrübeyi unutmayarak gıda üretimini daha da artırırsa, fiyat istikrarını kalıcı hale getirebilir. Fiyat istikrarı hem sektörü, hem paydaşlarını rahatlatır. Sektörün rahatlaması, ülke ekonomisine de olumlu yansır."