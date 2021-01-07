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Gıda fiyatları Kovid döneminde 3 yılın zirvesine çıktı

Küresel gıda fiyat endeksi, 2020'de ortalama 97,9 puana ulaşarak son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomi 07.01.2021, 15:37 07.01.2021, 15:41
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Gıda fiyatları Kovid döneminde 3 yılın zirvesine çıktı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) yapılan açıklamaya göre, Aralık 2020'de dünya gıda fiyatlarındaki yükselişte süt ürünleri ve bitkisel yağlar başı çekti.

Aralıkta ortalama 107,5 değerini alan endeks, aylık bazda yüzde 2,2 yükseldi ve böylece yükselişini üst üste 7 ay sürdürdü.

Geçen yıl 2019'a göre yüzde 3,1 yükselerek ortalama 97,9 puana ulaşan endeks, son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Söz konusu değer, gıda fiyat endeksinin tarihi zirvesinin kaydedildiği 2011 değerinin ise yüzde 25 altında kaldı.

Bitkisel yağ fiyatları 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede

Tahıl fiyat endeksi aralıkta kasıma göre yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 6,6 yükseldi. Geçen ay buğday, mısır, sorgum ve pirinç için ihracat fiyatları, Rusya'nın yanı sıra Kuzey ve Güney Amerika'daki büyüme koşulları ve mahsul beklentilerindeki endişelerden dolayı kısmen arttı. Yıllık bazda 2020'de pirinç ihracat fiyatları 2019'a göre yüzde 8,6, mısır ve buğday için ise sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 5,6 yükseliş kaydetti.

Bitkisel yağ fiyat endeksi aralıkta yüzde 4,7 artarak Eylül 2012'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, 2020'de bir önceki yıla göre ortalama yüzde 19,1 arttı. Fiyatlar, palm yağı üreten başlıca ülkelerde devam eden arz sıkışıklığı ve Endonezya'daki ihracat vergilerindeki keskin artıştan etkilendi. Uluslararası soya yağı fiyatları, Arjantin'deki uzun süreli grevler nedeniyle kısmen yükseldi.

Süt ürünleri fiyat endeksi aralıkta yüzde 3,2 artarak yükselişini 7'nci aya taşırken, geçen yıl bu endeks 2019'a göre yüzde 1 düştü. Okyanusya'ta süt üretimindeki daha kuru ve sıcak koşullar ve güçlü küresel ithalat talebi nedeniyle tüm kategorilerde artış yaşandı.

Et fiyatları yıllık bazda düştü

Et fiyat endeksi de geçen ay 1,7 artarken, 2020 ortalaması 2019'a göre yüzde 4,5 geriledi. Yükselişte, Orta Doğu'da artan ithalat talebi, önemli üretici ülkelerdeki yüksek iç satışlar ve Avrupa'daki kuş gribi salgını ile artan kümes hayvanı et fiyatları etkili olurken, et fiyatlarında yılın son aylarında toparlanma kaydedildi.

Şeker fiyat endeksi ise kasımdaki belirgin artışın ardından aralıkta aylık bazda yüzde 0,6 geriledi. 2020 yılı boyunca, alt endeks 2019'a kıyasla yüzde 1,1 arttı. Bu durum Çin'in ithalatındaki büyük artıştan etkilenirken, Brezilya ve Hindistan'da artan üretim beklentileriyle yukarı yönlü baskı hafifledi.

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