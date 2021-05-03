Gıda enflasyonunda yaş meyve ve sebze fiyatları öne çıktı

Nisan'da tüketici fiyatlarında aylık enflasyon yüzde 1,68 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 17,14 olarak gerçekleşti

Nisan'da enflasyondaki yükseliş trendi devam ederken, söz konusu ivmede gıda fiyatlarının etkisi oldukça fazla oldu.

Gıda ve alksolsüz içecekler grubunda aylık bazda 2,13 yükseliş yaşanırken, yıllık bazda yüzde 16,98 artış oldu.

Gıda enflasyonun alt kırılımlarına bakıldığında ise işlenmemiş gıda ürünleri tarafındaki yükseliş, işlenmiş gıda tarafına göre daha sert oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda yüzde 14,67 yükseldi. Taze meyve ve sebze tarafında ise aylık bazda yüzde 7,10 yükseliş ve yıllık bazda yüzde 13,60 artış söz konusu.

İşlenmiş gıdada ise aylık bazda yüzde 0,97 artarken, yıllık yüzde 19,36 yükseldi.

Ekmek ve tahıllar grubunda aylık bazda yüzde 0,970 yükseliş yaşşanırken, yıllk bazdaki artış yüzde 19,02 seviyesinde gerçekleşti.

TÜFE'de aylık olarak fiyatı en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler arasında ilk sırada yüzde 24,91 ile domates yer alıyor.