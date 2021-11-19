GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu: En ciddi sorunumuz ekonomideki belirsizlik

İYİ Parti’nin, iş dünyası ve STK’lardan sorumlu yönetim kadrosu, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin üyeleriyle bir araya geldi. İYİ Parti İş Dünyası STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Timur Demirel görüşmede Başkentli girişimcilere, iktidara geldiklerinde ülkeyi STK’larla birlikte yönetme hedeflerinin olduğunu söyledi.

Haftalardır ülkeyi karış karış gezdiklerini, sayısız STK ile görüştüklerini vurgulayan Demirel, “Özellikle iş dünyasıyla ilgili sivil toplum örgütleri, üyelerinin bulunduğu sektörlerdeki sorunlara hakim. Hemen her sektörün beklentileri net bir şekilde ortada. Bu anlamda STK’lar ciddi bir bilgi birikimine sahip. İktidara geldiğimizde ayrıca emek, zaman ve para harcamak yerine STK’lardan gelen geri bildirimlerle hareket edeceğiz, ülkeyi onlarla birlikte yöneteceğiz” dedi.

Faiz, Kur Ve Enflasyonda Denge Şart

GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ise İYİ Partililer’e duyarlılıkları için teşekkür etti, “Bizim için en ciddi sorun ekonomideki belirsizlik” ifadesini kullandı. Faiz, kur ve enflasyon üçlüsünün tam bir denge içinde ilerlemesinin en çok da iş dünyası için önemli olduğuna işaret eden Başkan Allıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurun dengesi, faizin istikrarı olmadan ticaret yapabilir miyiz? Siyasetin içinde değiliz ama yaşadığımız gerçekleri de söylememiz lazım. Çünkü yaşadıklarımızın hayatla, memleketle ilgisi var. Faizlerin düşmesi, inanların dövize yönelmesi, enflasyonun artması, piyasada mal tedarik edilememesi, sattığımızın yerine yenisinin konulamaması ve daha bir sürü sorun… Temennimiz daha sıkıntılı günler görmeden bu belirsizlik ortamının ortadan kalkması. GGYD bugün 550 üyesi olan şubeleşme çalışmasıyla önümüzdeki ocak ayından itibaren sayıyı iki katına çıkarmayı hedefleyen bir dernek. Tek bir hedefimiz var memleketin ekonomik, sosyal statüsüne katkı sunmak. Bunun için de üreten, kazandıran kesimin endişelerinin ortadan kalkması gerekiyor…”

Toplantıya katılan GGYD üyesi işletme sahipleri de ekonomiyle ilgili kaygılarını dile getirdi, belirsizliğe dikkat çekti.