GetirYemek’in marka yüzü Oğuzhan Koç oldu

Kurulduğu günden bu yana sektöre yeni bir soluk getiren GetirYemek, yeni reklam kampanyası için ünlü sanatçı Oğuzhan Koç ile uzun dönemli bir anlaşmaya imza attı. Sanatçı, platformun yeni jingle’ını da seslendirdiği ilk reklam filmiyle kamera karşısına geçti.

Türkiye’nin 81 ilinde, 50 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek’in reklam yüzü Oğuzhan Koç oldu. Sanatçı, GetirYemek ile imzaladığı uzun soluklu anlaşma kapsamında ilk reklam filmi için kamera karşısına geçti. Toplamda 200 kişilik bir ekip ile 2 günde gerçekleştirilen müzikal tadındaki reklam filmi çekimlerinde eğlenceli anlar yaşandı. Platform ile Oğuzhan Koç’un yeni iletişim serisinin ilk filminde, elinde özel tasarlanan bir gitar ile karşımıza çıkan sanatçı, platformun “Yeniliğe Acıktıysan” isimli son jingle’ını yorumladı.

Müzikal tadında bir reklam

Platformun jingle’ını söyleyerek caddelerde yürüyen Oğuzhan Koç’un etrafında oluşturduğu etki giderek büyüyor. “Yeniliğe acıkan” milyonlarca kişinin adresi GetirYemek’i temsil eden Oğuzhan Koç’a, ilk olarak kararsız bir şekilde telefonuna bakan ve “Ne yesem?” diye düşünen bir kadın katılıyor. Genç kadın, yanından Oğuzhan Koç’un geçmesiyle birlikte platformdan seçimini yaparak coşkuyla müziğe eşlik etmeye başlıyor. Müziğin ritmiyle birlikte, birbirinden lezzetli yemekler sipariş eden diğer platform kullanıcıları da onlara katılıyor. Gördüğümüz kalabalık hep birlikte karnaval havasında dans ederek platformun jingle’ını söylüyor. Siparişini teslim alan GetirYemek kullanıcılarından kuryelere, garsonlardan aşçılara kalabalık bir grubun şarkıya özel hazırlanmış koreografi eşliğinde dans ettiği müzikal tadındaki reklam filmi, 25 Nisan tarihinden itibaren televizyon ve dijital mecralarda yerini aldı. Titrifikir ve 25 Film iş birliği ile hazırlanan reklam filminin yapımcılığını Fırat Parlak ve Dilek Keser üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı oturuyor.