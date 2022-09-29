Getir’den sokak hayvanlarına 1 milyon kap mama

Her yıl 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde sokak hayvanları için mama desteği sağlayan Getir, bu yıl da 1 milyon kap mama topluyor.

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen firmalarından Getir, 8 yıldır sokak hayvanları için hayata geçirdiği mama toplama projesinde bu yıl “Patiye El Ver” diyerek 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama toplayacak. Mamalar, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) iş birliği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki sokak hayvanlarına ulaştırılacak.

2015 yılından bu yana mama desteği sağladıklarını ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Şirket olarak, kurulduğumuz günden bugüne 1 milyon 800 bin kaba denk gelen 270 ton mama sağlayarak bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl da ‘Patiye El Ver’ diyerek 1 milyon kaba denk gelen 150 ton mama daha toplayacağız. Toplamda bu rakamı 2 milyon 800 bin kaba yani 420 tona çıkaracağız” dedi.

Toplanan tüm mamaların Türkiye’nin dört bir yanındaki hayvanların barınak, sokak ve orman beslemeleri için kullanıldığını aktaran Tuncay Tütek, geçtiğimiz yıl İzmir’den Van’a, Ankara’dan Kars’a, Amasya’dan Diyarbakır’a toplam 52 ile mama ulaştırdıklarını söyledi. Tütek, bu yıl 1 milyon kap mamayı, geçen yılda da olduğu gibi ilçelere ve hatta köylere kadar ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Unilever Türkiye de bu sene 1 milyon kap mama hedefine ulaşmak için projeye destek veriyor. İş birliği kapsamında, Getir uygulamasında yer alan Unilever’in markalarını içeren siparişler iki kap mamaya dönüşerek sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Sürdürülebilir yaşamı mümkün kılma amacıyla tüm canlılar için amaç sahibi markalarıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Unilever Türkiye Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan ve Orta Asya Genel Müdürü Bilgehan Çevik, “Gezegenimiz ve üzerindeki tüm canlılar için yaşamı daha sürdürülebilir kılmak adına iş yapış şeklimizi A’dan Z’ye yeniden tasarladık. Faaliyetlerimizin tamamında hayvan dostlarımız da dahil tüm canlı haklarına tümüyle saygı duyma ve yaşam haklarını destekleme konusunda derin ve sarsılmaz bir taahhüdümüz var. Bu anlayış ve yaklaşımımızla örtüşen bu anlamlı projede Getir’le birlikte yol arkadaşı olduğumuz için son derece memnunuz” dedi.

Önceki yıllarda Getir, GetirBüyük, GetirYemek, GetirSu ve GetirÇarşı’dan verilen siparişlerin mama desteğine dönüştüğü projeye, bu sene Getir’in yeni hizmetleri GetirAraç ve GetirBiTaksi de destek oluyor. Kullanıcılar, 1-5 Ekim tarihleri arasında sadece “Yardım Maması” ürününü alarak ya da siparişlerine ekleyerek projeye destek olabilecek. “Yardım Maması”, kullanıcıların adresleri yerine, sene boyunca HAYTAP aracılığıyla patili dostların beslenmesinde kullanılmak üzere seçili şehirlere gönderilecek.