Getir, dünya standartlarındaki çalışma modelini tanıttı

Kuryeliğin güvenli, kalıcı ve profesyonel bir meslek olmasını amaçlayan Getir, eğitim, koruyucu ekipman, Yol Güvenliği Politikası, özel sağlık sigortası gibi öncü uygulamaları ve güçlü teknolojik altyapısıyla sektöre yön verenlerden biri haline geliyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün büyüyen hızlı teslimat sektörü, kuryelik mesleğinin gelişmesini sağladı. Artan müşteri talepleriyle kuryelerin çalışma standartları da sektörün en öncelikli konularından biri haline geldi. Getir, kuryelerin güvenliği ve mesleğin gelişimi için oluşturduğu dünya standartlarındaki çalışma modelini basın mensuplarıyla paylaştı.

Şirketin Türkiye’deki market hizmetlerini açıklayan Getir ile GetirBüyük CEO’su Hatice Evren, Türkiye ile birlikte 9 ülkede hizmet veren şirketimiz 7 yılı aşkın süredir sektör ve kuryeler için, çalışma modeli standardını oluşturuyor. Getir’i Getir yapan çalışma modelinin odağında kuryeler var. Bu sebeple ilk günden itibaren onların güvenliğini en ön sıraya koyduk. Bu bilinçle kuryeler adına daha güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak sektörün standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

“Her kurye işe eğitimle başlıyor”

Kuryeler için yapılan çalışmaların başında eğitimin geldiğini belirten Evren, “Şirketimizde çalışmaya başlayan her kurye, ilk 15 gün içinde GetirUp isimli eğitim platformumuz üzerinden güvenlik, operasyon ve müşteri memnuniyeti başlıklarında çevrimiçi eğitim alıyor. 30 gün içinde de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Usta Sürücü Belgesi’ almış eğitmenlerimizin yüz yüze verdiği ‘Defansif Motosiklet Kullanımı Eğitimi’ne katılarak programı tamamlıyor. Bugüne kadar toplamda 35 bin 600 kuryeye 142 bin 400 saat yüz yüze eğitim verildi” şeklinde konuştu.

“Koruyucu ekipmanda en iyisini seçiyoruz”

Kuryelerin kullandığı ekipmanlardan, taşıması gereken yüke, motosikletlerin bakımından olumsuz hava koşullarında sürüşe kadar her alanda denetleme yaparak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Evren, “Kuryelerin kullandığı kask, korumalı mont ve pantolondan oluşan güvenlik ekipmanlarının tamamı Avrupa Ekonomi Komisyonu (Economic Commission for Europe) standartlarındaki ürünler. Her 15 günde bir de bayi ve depolardaki bütün araç ve ekipman yeterliliklerini detaylı bir şekilde kontrol ediyor ve varsa eksikleri tamamlıyoruz. Kullandığımız takip sistemimiz sayesinde kuryelerin sürüş performanslarını da anlık olarak gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sektörde ilk özel sağlık sigortası”

Şirketin motokuryelere yönelik hayata geçirdiği bir diğer uygulama ise özel sağlık sigortası. Getir sisteminde bayilere bağlı çalışan bütün kuryelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildiriminin yapıldığını belirten Evren, “Gururla söylemeliyim ki sektörde bir ilki hayata geçirerek, kuryeler için özel sağlık sigortası başlattık. Kuryelerin, Getir sisteminde hizmet vermeye başladıkları gün itibarıyla Türkiye genelindeki birçok özel hastane ve eczanede geçerli olan özel sağlık sigortaları başlatılıyor. 7 yıl önce hiçbir sigorta şirketinin kabul etmediği bu meslek grubuna özel sigorta paketi, şu anda bizim öncülüğümüzde pek çok sigorta şirketinin sunduğu bir ürün oldu. Bunun da ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Hızımız teknolojimizden”

Hızın şirketteki karşılığının teknoloji olduğuna dikkat çeken Evren, “Teknolojimiz sayesinde kuryeler en elverişli rota üzerinden, hız limitlerini aşmadan, dakikalar içerisinde kullanıcılarımıza ulaşıyor. Sipariş esnasında da kullanıcılarımıza tahmini varış süresini ayrıca gösteriyoruz. Kuryelerin, kullandıkları navigasyon sistemi ile sipariş aldıktan sonra hangi güzergahı kullanarak teslimat yaptıklarını da takip ediyoruz. Güvenlik kriterleri doğrultusunda kuryeler, otoyollar, çevre yolları ve şehirlerarası yolları sipariş teslimatına giderken kesinlikle kullanmıyor. Bunun yanı sıra motokuryelerin sürüş güvenliğini tehlikeye sokacak aşırı yük taşınmasına da izin vermiyoruz. limiti aşan herhangi bir sipariş bulunması halinde, sistemin kullanıcıdan otomatik olarak siparişini azaltmasını istediğini, GetirBüyük’te taşıma limitlerini aşan siparişlerin ise araçlarla teslim ediliyor” dedi.

“Kötü hava koşullarında servis yok”

Güvenlik konusundaki bir diğer uygulamanın kötü hava koşullarına yönelik olduğunu açıklayan Evren, “Özellikle kar, aşırı yağmur, rüzgâr gibi sürüşe elverişli olmayan havalarda motokuryeler için risk teşkil edecek bir durum olması halinde bölgesel olarak hizmetimizi geçici süreliğine durduruyoruz. Bunu da ilk defa uygulayan şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Ek olarak kuryelerin can güvenliğini sağlayabilmek adına gece belli bir saatten sonra motosiklet ile teslimat sonlandırılıyor ve yalnızca araçlarla teslimat devam ediyor” şeklinde konuştu.