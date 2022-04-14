banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!

Getir 2022’de derinleşmeye odaklanıyor

11,8 milyar dolar değerleme ile hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe decacorn olan Getir, son bir yılda yaklaşık 2 milyar dolar yatırım aldı ve yurt dışında 8 ülkeye ulaştı. 90 farklı uyruktan çalışanıyla global şirket haline gelen Getir, bu yıl bulunduğu ülkelerde büyümeye odaklanacak. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Avrupa’da sektörümüzün ilk decacorn’u olarak büyük bir başarıya imza attık. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve bulunduğumuz 8 ülkedeki operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız” dedi.

Ekonomi 14.04.2022, 10:30
Getir 2022’de derinleşmeye odaklanıyor

11,8 milyar dolar değerleme ile hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe decacorn olan Getir, son bir yılda yaklaşık 2 milyar dolar yatırım aldı ve yurt dışında 8 ülkeye ulaştı. 90 farklı uyruktan çalışanıyla global şirket haline gelen Getir, bu yıl bulunduğu ülkelerde büyümeye odaklanacak. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Avrupa’da sektörümüzün ilk decacorn’u olarak büyük bir başarıya imza attık. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve bulunduğumuz 8 ülkedeki operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız” dedi.

Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, son bir yılda aldığı yatırım ve yurt dışında büyüme hızı ile bir rekora imza attı. Getir, geçen yıl mart ayında Türkiye’nin unicorn’u unvanını almasının ardından bir yıl içinde 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu. Bu değerleme ile Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki bin 52 unicorn şirket arasında 36. sıraya yükseldi ve aynı zamanda Avrupa’daki unicorn şirketler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı. Getir, iş modelini Türkiye dışında 8 ülkeye daha götürerek dünyaya örnek olacak bir büyümeye imza attı.

“Dünyada bir ilki temsil ediyor”

2015 yılında faaliyete geçen Getir’in dünyada bir ilki temsil eden 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini anlatan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Biz Getir’i kurarken hikâyeyi sondan başa yazdık. Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedefimiz global bir marka olmaktı. Son yatırım turunda ulaştığımız değerlemeyle Avrupa’da hızlı market ürünleri teslimatı sektörünün ilk decacorn’u olduk” diye konuştu.

Yaklaşık 2 milyar dolar yatırım çekti

Şirket, aldığı yatırımlarla Türkiye girişim ekosistemine de ilham verdi. 2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcının Seri A turunda 38 milyon dolarlık yatırım yapmasıyla başlayan Getir’in yatırım hikayesi, 2021 yılının ocak ayında ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni bir yatırım almasıyla devam etti. Geçen yıl mart ayında tamamlanan üçüncü yatırım turunda 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye’nin unicorn’u oldu. Hemen ardından da Getir, 2021 yılının haziran ayında dördüncü yatırım turu sonrası 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ay son yatırım turunu 768 milyon dolar yatırımla tamamlayan şirket, 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Tütek, “Türkiye Girişimci ekosisteminin önünü açtık. Çıktığımız yatırım turlarında daha önce Türkiye’de olmayan yatırım fonlarını getirdik. Bizimle birlikte girişimci ekosistemi büyüdü. Toplamda 2 milyar dolardan fazla yatırım aldık” dedi.

9 ülkede faaliyet gösteriyor

Şirket, aldığı yatırımlarla yurt dışında hızlı büyüme sağladı. 40 milyona yakın indirme sayısı ile şirket, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Şu anda Türkiye’de 81 ilde, 760’tan fazla Getir, GetirBüyük ve GetirSu deposu ile hizmet veren şirket, yurt dışına ilk adımı 2021’in başında Londra ile attı. Şirket, bir taraftan İngiltere’de şehir sayısını artırırken diğer taraftan Kıta Avrupası’nda büyümesini sürdürdü.

Şirketin global marka olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Tütek, “Geçen yıl ocak ayında Londra ile girdiğimiz İngiltere pazarında, bir yıl içinde liderlik koltuğuna oturduk. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda İngiltere’de hizmet veren Weezy’nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. Kıta Avrupası’nda ilk durağımız ise Nisan 2021’de Hollanda’da Amsterdam oldu. Hollanda’nın ardından Almanya ve Fransa’ya açıldık. Geçen yıl temmuz ayında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’u satın alarak bölgedeki konumumuzu güçlendirdik. Bu satın alma sonrası İspanya’da Barselona ve Madrid’de, İtalya’da Milano’da hizmete başladık. Daha sonra da Portekiz’de Lizbon’u hizmet ağımıza ekledik. Getir’in global yolculuğu Kasım 2021’de Amerika’ya ulaştı. ABD pazarına Chicago’dan giriş yaptık, devamında New York’ta ve Boston’da hizmet vermeye başladık. Şu anda yurt dışında toplamda 56 şehirde hizmet veriyoruz” dedi.

Tütek, “Son bir yılda yurt dışında 8 ülkede faaliyete başladık. Bu yıl ise bulunduğumuz ülkelerde büyümeye odaklanacağız. Bu ülkelerde operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde de konumumuzu güçlendirerek, hızlı teslimat sektöründeki en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

90 farklı uyruktan çalışanı var

Hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyürken, çalışanlarına yatırım yapmaya ve bünyesine yeni yetenekleri katmaya devam eden şirkette 90 farklı uyruktan çalışan bulunuyor. Norveç’ten Avustralya’ya, Belarus’tan Uganda’ya kadar birçok farklı ülkeden çalışanı bulunan şirket, global şirket pozisyonunu güçlendiriyor.

Yurt içi ve yurt dışında hızla ekiplerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tütek, “Yurtiçi ve yurt dışında bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte 30 binin üzerinde bir ekibiz. Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor. Yurt dışında bizimle çalışmak isteyenlerin çok fazla olması ayrıca gurur veriyor. Getir isminin bulunduğumuz ülkelerde toplumun her kesimi tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Yatırımcılar da insan gücümüze, sahip olduğumuz deneyime ve teknolojiye yani yazılıma yatırım yapıyor. En büyük yatırımı yazılım ekibine ve data ekibine yapıyoruz” diye konuştu.

Kuryeler için güvenlik öncelik

Şirketin sahip olduğu en büyük kıymetlerin başında gelen bayilere bağlı kuryeler için pek çok çalışma hayata geçirdiklerinin altını çizen Tütek, “Kurye güvenliğini her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Kurye arkadaşlarımız, Getir’de çalışmaya başladıkları gün itibariyle Türkiye genelindeki birçok özel hastane ve eczanede geçerli olan özel sağlık sigortaları başlatılıyor. Kask, mont, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarımızın tamamını olması gereken kriterlerin üzerinde olan, A sınıfı ekipmanlardan seçiyoruz. Hem kuryelerin hem de araçtan yayaya trafiğe çıkan herkesin güvenliğini sağlayabilmek için kuryelere güvenli sürüş eğitimleri aldırıyoruz. Topluma ve sosyal hayata olan sorumluluğumuz doğrultusunda, kuryelerin cihazlarına kurulan uygulama ile sürüş performansları anbean gözlemliyoruz. Ayrıca tüm bu süreçleri yöneten bir Saha Güvenlik Departmanımız bulunuyor. Getir bayilerine bağlı görev yapan kuryelerin güvenliği için pek çok kural bulunuyor. Tüm bu önlemlerimiz ile kuryelerin ve halkın güvenliğini sağlayabilmenin yanında kuryeliğin gerçek, kalıcı ve profesyonellik gerektiren bir meslek olarak kabul görmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Getir hizmetinde yalnızca motorlarla hizmet verirken GetirBüyük’te hem araç hem de motorlarla teslimat yapılıyor. Motosikletlerle teslimatlarda kilogram ve hacim limitleri bulunuyor. Yüksek kilo ya da hacimli bir sipariş oluşturulması halinde sistem kullanıcıdan otomatik olarak siparişini azaltmasını istiyor. GetirBüyük’te ise bu limitleri aşan bir sipariş olması durumunda direkt araçlarla teslimat sağlanıyor.

Ağır, hacimli ve kolay denge bozabilecek yapılarından dolayı iki tekerlekli araçlarla damacana teslimatı yapmıyoruz. 19 Litrelik Kuzeyden Su damacanalarını dört ve üç tekerlekli araçlarla teslim ediyoruz. Sürüşe elverişli olmayan havalarda, özellikle kar, aşırı yağmur, rüzgâr fark etmeksizin risk teşkil edecek bir durum olması halinde sistem geçici süreliğine, kullanıcıların anlayışına sığınarak durduruluyor.

İngiltere’de en çok satılan 10 Türk ürünü

Getir’in şu anda yurt dışında en yaygın bulunduğu ülke İngiltere’de en çok satılan ürünlerin başında ayran geliyor. İngiltere’de en fazla satılan ürünler şöyle sıralanıyor: Ayran, Çubuk Kraker, Ülker Çikolatalı Gofret, Susamlı Çubuk Kraker, Biskrem, Tadım Ay Çekirdeği, Halley Mini, Baklava, Dondurulmuş Simit.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
açık