"GES’in tam etkilerini talep toplama ve ihraç duyurusundan sonra göreceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın duyurduğu Gelire Endeksli İç Borçlanma Senedi ihracını değerlendiren Ekonomist Rahmi İncekara, bu uygulamanın etkilerinin talep toplama tarihi olan 15 Haziran’dan ve ihraç duyurusunun yapıldıktan sonra görülebileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vatandaşların tasarruflarını Türk lirasından değerlendirilmesinin teşviki ve yatırımcı tabanının genişletilmesi için Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senedi (GES) çıkarılacağını ve talep toplama işlemlerinin 15 Haziran’dan itibaren gerçekleştirileceğini açıkladı.

GES için getiri oranının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında olacağı tahmin edildiğini belirten Ekonomist Rahmi İncekara, uygulamanın ekonomiye tam etkilerinin ihraç duyurusundan sonra hissedebileceğini vurguladı. İncekara GES bünyesinde yer alacak kurumların gelirinin yüksek nitelikte olabileceği beklenirken, önümüzdeki günlerde detayların netleşeceğini söyledi.

"Türk Lirası yatırımları özendirecek bir mali enstrüman yapısında"

GES’in Türk Lirası yatırımları özendirecek bir mali enstrüman yapısında olduğunun altını çizen İncekara, "Yurt içi tasarrufların artırılması, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleştirilecektir. 28.01.2009 tarihi itibariyle de ihraç edilen GES, liralaşma stratejisine uygun olarak Türk Lirası yatırımları özendirecek bir mali enstrüman yapısındadır. GES ihracında vade yapısı ve getiri oranı ihraç duyurusunda belirtilecektir. GES için getiri oranının yüzde 20 ile yüzde 30 arasında olacağı tahmin ediliyor. GES’in talep toplama ve ihraç duyurusu geldikten sonra tam etkilerini görmek mümkün olacaktır. GES açıklanmadan evvel beklentiler nedeniyle döviz kurlarında bir geri çekilme oluştu. Fakat açıklama sonrası kurlar tekrar eski noktasına geri döndü. Bu tip farklı yatırım enstrümanlarının devamının gelebileceği de GES ile birlikte vurgulandığını da belirtmek gerekir" diye konuştu.