Geri dönüştürülebilen plastik atık miktarı yüzde 90’a çıkabilecek

Uzay ve havacılıktan inşaata birçok endüstri için sürdürülebilir çözümler üreten Honeywell’in, UpCycle Proses Teknolojisi sayesinde geri dönüştürülebilen plastik atık miktarını yüzde 90’a çıkabilecek.

Honeywell, geri dönüştürülebilen plastik tip sayısını artıran ve daha düşük karbon ayak izine sahip geri dönüştürülmüş plastikler yapmak için kullanılan hammaddeleri üretebilen UpCycle Proses Teknolojisi’ni duyurdu. Bu yeni teknoloji plastikler için yüzlerce kez geri dönüşümü mümkün kılarken, işlenmemiş yeni plastiklerin üretilmesinde de fosil yakıtlara olan ihtiyacı azaltması bekleniyor. Honeywell Performans Malzemeleri ve Teknolojileri Başkanı ve CEO’su Vimal Kapur, “Teknolojimiz, günlük olarak kullandığımız birçok ürünün sürdürülebilirliğini geliştirmede çok önemli bir rol oynayacak” dedi.

Verilen bilgiye göre, Türkiye’de de faaliyet gösteren söz konusu teknoloji, geri dönüştürülebilen plastik türlerini, renkli, esnek, çok katmanlı ambalaj ve polistiren dahil olmak üzere, geri dönüştürülmeyecek atık plastiği kapsayacak şekilde genişletiyor. Söz konusu teknoloji, toplama ve ayırmadaki iyileştirmelerle birlikte diğer kimyasal ve mekanik geri dönüşüm süreçleriyle birlikte kullanıldığında geri dönüştürülebilen küresel plastik atık miktarını yüzde 90’a çıkarmayı sağlıyor.

Kapur, “Plastikler, gıdaların raf ömrünü uzatmak ve emisyonlarını azaltan araçları daha hafif hale getirmek tüm ülkelerde önemli hale geldi. Ne yazık ki, plastiğin yalnızca bir kısmı başarıyla geri dönüştürülebiliyor. Honeywell’in UpCycle süreci bu sorunun çözülmesine yardımcı oluyor. Teknolojimiz, geri dönüştürülebilen plastik türlerini artırarak plastik ekonomisinde devrim yapacak ve günlük olarak kullandığımız birçok ürünün sürdürülebilirliğini geliştirmede önemli bir rol oynayacak” dedi.

Karbon emisyonlarında yüzde 57 azalma sağlayacak

Teknolojinin sağladığı faydalar şöyle açıklandı: Bu yeni teknoloji, atık plastiği daha sonra yeni plastikler oluşturmak amacıyla kullanılan Honeywell Geri Dönüştürülmüş Polimer hammaddesine dönüştürmek için endüstri lideri moleküler dönüşüm, piroliz ve kirletici madde yönetimi teknolojisini kullanıyor. AMI International tarafından Eylül 2020’de yayınlanan bir araştırmaya göre, UpCycle Process Technology gibi gelişmiş geri dönüşüm teknolojileriyle işlenen atık plastikler, 2030 yılına dek yılda 5-15 milyon ton ek geri dönüşüm sağlayabilecek. Söz konusu teknoloji ile üretilen geri dönüştürülmüş plastikler, aynı miktarda fosil yemlerden elde edilen saf plastiğin üretimine kıyasla karbon emisyonlarında yüzde 57’lik azalma sağlayacak. İşlem ayrıca, yakma ve depolama gibi geleneksel atık plastik işleme yöntemlerine kıyasla karbon emisyonlarını yüzde 77 oranında düşürecek. Bu düzeyde karbon azalımı, piroliz teknolojisi seçenekleri içinde en önemli iyileştirmeler arasında bulunuyor.

Şirket, sürdürülebilir çözümlere odaklandı

Söz konusu teknoloji, Honeywell UOP’nin bir parçası olan Honeywell’in Sürdürülebilir Teknoloji Çözümleri (STS) grubu içinde oluşturuldu. Bu en son teknoloji, şirketin müşteriler ve toplum için yüksek etkili, çevresel açıdan sürdürülebilir çözümler sunmaya odaklanması amacıyla tasarlandı. Şirket kısa süre önce faaliyetlerinde ve tesislerinde 2035 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt, şirketin operasyonlarının ve tesislerinin sera gazı yoğunluğunu net bir şekilde azaltma konusundaki siciline ve müşterilerinin çevresel ve sosyal hedefleriyle buluşmasına olmak için onlarca yıllık inovasyon geçmişine dayanıyor. Şirketin yeni ürün tanıtım, araştırma ve geliştirme yatırımlarının yaklaşık yarısı, müşteriler için çevresel ve sosyal sonuçları iyileştiren ürünlere yöneliktir.