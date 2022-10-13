Geri dönüşen moda

Moda tasarım öğrencileri, denim ürün üreten bir firmadan atık kumaşları alarak giyilebilir yeni ürünler tasarladı. Öğrencilerin elinden çıkan birbirinden farklı kıyafetler, Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nda sergilendi.

İzmir’de Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulunun ilk öğrencileri, modada sürdürülebilirlik felsefesi ile ilginç bir koleksiyona imza attı. Hazırlanan koleksiyon, denim ürünler üreten bir firmadan edinilen atık denim pantolon parçalarından oluştu. Öğrenciler, özgün tasarımlarını drapaj tekniği ile gerçekleştirdi. Birbirinden farklı tasarımlar, Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı’nda “Denim Drapaj Sergisi” adıyla sergilendi.

Denim drapaj

Sergi hakkında bilgi veren yüksekokul müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, “Ekonomik, sosyal ve ekolojik anlamda sürdürülebilirlik, dünya genelinde çok önemli. Drapaj defilemizin sürdürülebilir bir koleksiyon olmasını istedik. Denim firmasının bu anlamda çalışmaları olduğunu biliyorduk. Onlarla irtibata geçtik ve atık kumaşları aldık. Firma yetkilileri okula gelerek çeşitli seminerler verdi. Öğrenciler, belki de dünyada ilk kez denim drapaj koleksiyonu oluşturmuş oldu. Denim, bütün yaş gruplarında ve toplum her seviyesinde benimsenen bir ürün grubu. Biz ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirlik bileşenleri ile bütün sürdürülebilir moda ilkesini benimseyerek bir ticari koleksiyonun ayak seslerini ortaya koymuş olduk” dedi.

“Üretilebilir ve giyilebilir ürünler”

Özdoğan, yüksekokulun ilk öğrencilerinin yer aldığı 18 kişilik ekiple çalışıldığını belirterek “Doktor Öğretim Üyesi Özlem Kurtoğlu Necef’in dersleri çerçevesinde bu koleksiyonda 18 öğrenci çalıştı ve 14 ürün ortaya çıktı. Bu ürünlerin hepsi giyilebilir ürünler. Rahatlıkla üretilip giyilecek tasarımları ortaya çıkardık. Öğrenciler ilk başta sıra dışı tasarımlara yöneldi ama eğitimler sonucunda üretilebilir ve günlük hayatta giyilecek ürünlerin tasarlanması amaçlandı. Ticari koleksiyon hazırlayabilecek tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflediğimiz için bu koleksiyonla çok güzel bir sonuç almış olduk" diye konuştu.