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Geri adım atmayacağız diyen başkan, ekmek fiyatını 2 TL’ye indirdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fırıncılar ile Belediye arasında süren ekmek mücadelesinde Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas Belediyesinden aldığı destekle 2 TL’den ekmek satışına başladı.

Ekonomi 09.05.2022, 11:54
Geri adım atmayacağız diyen başkan, ekmek fiyatını 2 TL’ye indirdi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde fırıncılar ile Belediye arasında süren ekmek mücadelesinde Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Sivas Belediyesinden aldığı destekle 2 TL’den ekmek satışına başladı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ilçe Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz fırınların liste fiyatı üzerinden ekmek satışı yapmalarına izin vermedi. Fırınlar yüksek maliyetleri gerekçe gösterip 200 gramlık somun ekmeği 3 TL’den satmak istedi. Başkan ise liste fiyatının üzerine çıkılmaması hususunda ısrar etti. Fırından eylem yaparak ekmek çıkartmadı, Oğuz Sivas’tan ekmek getirtip halka ücretsiz ekmek dağıttı. Fırıncılar ısrarından vazgeçmeyince bu kez de ilçenin 3 farklı noktasına halk etmek noktaları kurdu. Sivas Belediye’nden aldığı destekle bugün itibariyle 200 gramlık somon ekmeği 2 TL’den satışa sundu. Halk ekmek noktalarının önünde kuyruklar oluştu. Oğuz, amaçlarının esnafa zarar vermek olmadığını, fırın sahiplerinin liste fiyatından satışı kabul etmeleri durumunda halk ekmek noktalarını kaldıracaklarını söyledi. Oğuz, uzlaşılamaması halinde 2 TL’den satışların süreceğini sözlerine ekledi.

“Niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil”

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, niyetlerinin esnafa zarar vermek olmadığını belirtip, “Şarkışla’da ki fırıncı kardeşlerimiz liste fiyatı üzerinden 200 gram somon ekmeği 2.5 TL’den satmak istemediler. Maliyetleri yüksek olduğu için 3 TL’ye satmak istediklerini ifade ettiler. Bizde liste fiyatının dışında bir uygulamayı kabul etmeyeceğimizi, Sivas ve Kayseri’de 200 gram ekmeğin 2.5 TL’ye satıldığını belirterek liste fiyatı değişmediği sürece 2.5 TL’den satmaları korusunda ikazda bulunduk. Buna rağmen kardeşlerimiz bu hususta ısrarcı olunca bizde vatandaşımıza 2 TL’den somon ekmek satışını başlattık. Maksadımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Esnaf kardeşlerimiz ‘liste fiyatı üzerinden ekmek satacağız’ derlerse bizde bu işlemi sona erdireceğiz. Hiçbir zaman esnafımıza karşı yanlış bir davranışta bulunmak istemeyiz. Eğer liste fiyatından ekmek satışını kabul etmezlerse bu uygulamamız sonuna kadar devam edecek. Esnafımızın yapması gereken işlerin devlet tarafından yapılması taraftarı değilim ama o noktaya gelirse geri adım atmayacağız.” Şeklinde konuştu.

(MB-GF-

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