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Gerçeklik gözlüğünün bulunduğu standıyla Motobike İstanbul 2022’nin gözdesi oldu

Motobike İstanbul 2022’nin açılışında Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu’nun “Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler” çerçevesindeki ödülün de sahibi oldu. Firmanın standında yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ekonomi 26.04.2022, 17:12
Gerçeklik gözlüğünün bulunduğu standıyla Motobike İstanbul 2022’nin gözdesi oldu

Motobike İstanbul 2022’nin açılışında Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen Quick Sigorta, Türkiye Motosiklet Platformu’nun “Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler” çerçevesindeki ödülün de sahibi oldu. Firmanın standında yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Messe Frankfurt İstanbul’un organizasyonu ile gerçekleşen bisiklet, motosiklet ve motosiklet aksesuarları fuarı Motobike İstanbul 2022, dört günlük maratonun ardından sona erdi. 21-24 Nisan tarihleri arasında Harley Davidson, Kawasaki, Suzuki, Honda, MV Agusta, Vespa, KTM, Brixton, Peugeot, Polaris, Aprilia, Moto Guzzi, SYM, JAWA ve Husqvarna gibi markaların yer aldığı ve 91 bin 672 ziyaretçinin katıldığı İstanbul Fuar Merkezi’ndeki fuarın sigorta sponsoru olan Quick Sigorta’nın 219 numaralı standı ziyaretçilerin akınına uğradı. Fuarın en çok ziyaret edilen noktası olan firmanın standında yer alan artırılmış gerçeklik gözlüğü ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler bu gözlükle “roller coaster” deneyimi yaşadı.

Motobike İstanbul 2022’nin açılışında Messe Frankfurt İstanbul tarafından fuara verdiği katkılardan ötürü ödül plaketine layık görülen firma, Türkiye Motosiklet Platformu’nun “Motosiklet Sigortası Sektöründeki Başarı ve Çözümler” çerçevesindeki ödülün de sahibi oldu. Motosikletçi ve sunucu Yiğit Top’un sunduğu ödül töreninde konuşan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, “Bu ödüle layık görüldüğümüz için çok gururluyuz. Bir süre fuara ara verilmişti, bu yıl yapılacağını duyduğumuzda hemen yerimizi almak istedik. Çünkü bu bizim için motosikletçilerle beraber olma ve onları anlayabilme fırsatı. Maher Holding şirketimiz Corpus Sigorta da motosiklet alanında destek veriyor. Umarım çok daha fazla etkinlikte buluşuruz” dedi.

Ödül törenine Ahmet Yaşar’ın yanı sıra Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve Corpus Sigorta Genel Müdürü Vekili Murat Şişli de katıldı.

“İnsanların tekrar bir arada olması çok güzel”

Sigorta şirketinin genel müdürü Eyüp Özsoy fuar sonrası yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Antalya’da sigortacılık sektörünü buluşturan bir fuarda yer almıştık. Motobike İstanbul 2022’de de yer almak beni mutlu ediyor. İnsanların yine bir arada olması ve böyle güzel bir etkinliği paylaşması çok güzel. Standımızda çok sayıda misafiri ağırladık. Bu da bize ne kadar sevildiğimizi tekrar gösterdi. Tüm ekip olarak fuarda yer aldık ve kardeş şirketimiz Corpus Sigorta da ekibimize destek oluyor. Bizi yalnız bırakmayan herkese tekrar teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

“2Teker 2Yürek” motorseverlerle buluştu

Türkiye’nin zorlu parkurlarını dolaşan ve bunu bir seyahat serüveni haline getiren iki gezgin ve motor aşığı “2Teker 2Yürek” Özgür-Dilek Candar çifti de sigorta firmasının standında motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Motosiklet kulüplerinin ve motosiklet camiasının önde gelen isimleri ile keyifli röportajlar yapan çift, bu eğlenceli anları Quick Routes sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Motobike İstanbul 2022’nin sunucusu Yiğit Top’un motosikleti İsmet, her sene olduğu gibi bu sene de fuarın sponsoru olan sigorta şirketi tarafından güvence altına alındı. Yiğit Top kasko poliçesini Maher Yatırım Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar’ın elinden aldı. Ahmet Yaşar, “İsmet’i de bu yıl güvence altına almaktan çok mutluyuz. İsmet, çok iyi bir sigortalımız. Hiç yaramazlık yapmıyor. Biz İsmet’i sigortalamaktan çok memnunuz” şeklinde konuştu.

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