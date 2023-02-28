Geniş para arzı M3 yüzde 65,6 büyüdü

Geniş para arzı M3, Ocak ayında yıllık yüzde 65,6 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Ocak ayı aylık para ve banka gelişmeleri raporuna göre, geniş para arzı M3, Aralık 2022 döneminde yıllık yüzde 62,4 büyümenin ardından Ocak 2023 döneminde yıllık yüzde 65,6 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 47,6 olarak gerçekleşirken Ocak ayında yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Aralık 2022’de yüzde 55,6 iken Ocak 2023’de yüzde 63,3 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Aralık 2022’de yüzde 53 iken, Ocak 2023’de bir önceki yıla göre yüzde 55 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Ocak 2023’te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 65,6 oranındaki büyümede yüzde 39,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 21,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 57,3’ü özel sektörden, yüzde 14,5’i genel yönetimden, yüzde 2,7’si banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 7,3’ü net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 16,1 oranında azalış olarak katkı yaptı.