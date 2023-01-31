Geniş para arzı M3 yüzde 62,4 büyüdü

Geniş para arzı M3, 2022 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 62,4 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı parasal gelişme raporuna göre, geniş para arzı M3, Kasım 2022 döneminde yıllık yüzde 56,1 büyümenin ardından Aralık 2022 döneminde yıllık yüzde 62,4 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 50,3 olarak gerçekleşirken Aralık ayında yüzde 47,6 olarak gerçekleşti. Maddi sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2022’de yüzde 49 iken Aralık 2022’de yüzde 55,6 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Kasım 2022’de yüzde 50,9 iken, Aralık 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Aralık 2022’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 62,4 oranındaki büyümede yüzde 37,6 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 20,7 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 53,8’i özel sektörden, yüzde 14,4’ü genel yönetimden, yüzde 2,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 7,5’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 15,8 oranında azalış olarak katkı yaptı.