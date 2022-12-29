Geniş para arzı M3 yıllık yüzde 56,1 büyüdü

Geniş para arzı M3 2022 yılı Kasım döneminde yıllık yüzde 56,1 büyüdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı parasal gelişmeler istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geniş para arzı M3, Ekim 2022 döneminde yıllık yüzde 80,2 büyümenin ardından Kasım 2022 döneminde yıllık yüzde 56,1 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 86,1 olarak gerçekleşirken Kasım ayında yüzde 50,26 olarak gerçekleşti. Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ekim 2022’de yüzde 44,6 iken Kasım 2022’de yüzde 49 olarak gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ekim 2022’de yüzde 72,5 iken, Kasım 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 50,9 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Kasım 2022’de geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 56,1 oranındaki büyümede yüzde 34,2 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 18,5 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.