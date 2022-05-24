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Genel Müdür Dilber: “Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yönlendirdi”

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, “Reklamlar çok yoğun bir şekilde halkımızın belki de ihtiyacı olmayan birçok üründe ikna edilmek suretiyle satın almasına yönlendirdi. Bunun adı da tam olarak ‘israf’ olarak ortaya çıktı” dedi.

Ekonomi 24.05.2022, 16:47
Genel Müdür Dilber: “Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yönlendirdi”

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, “Reklamlar çok yoğun bir şekilde halkımızın belki de ihtiyacı olmayan birçok üründe ikna edilmek suretiyle satın almasına yönlendirdi. Bunun adı da tam olarak ‘israf’ olarak ortaya çıktı” dedi.

"Bilinçli Tüketici Bilinçli Nesiller Projesi Lansmanı", Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Samsun Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve özel bir market ile imzalanan protokol neticesinde Bilinçli Tüketici Bilinçli Nesiller Projesi Lansmanı’nda tüketici hakları gibi önemli konular konuşuldu. Programa konuşmacı olarak katılan Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, reklamların insanları ihtiyaçları olamayan ürünlere yönlendirdiğini ifade ederek önemli bilgiler verdi.

“Reklamlar halkı ihtiyacı olmayan ürünleri satın almaya yönlendirdi”

Reklamların insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden bahseden Avni Dilber, “Ne kadar hak aranırsa, o kadar haksızlık azalacaktır. Bu durum toptan olarak da ülkemize katma değer sağlayacaktır. Sınırlı kaynakların sınırsız ihtiyaçlarla karşılanması formülüdür; iktisat. Tüketici hakkını korurken israf etmeden iktisatlı bir şekilde davranmasıdır tüketici hakkının korunması. Biz de 26 yıldır bu anlamda devletin bize verdiği görevi icra etmeye çalışıyoruz. Ürün çeşitliliği çok arttı. Buna bağlı olarak da rekabette arttı. Reklamlar çok yoğun bir şekilde halkımızın belki de ihtiyacı olmayan birçok üründe ikna edilmek suretiyle satın almasına yönlendirdi. Bunun adı da tam olarak ‘israf’ olarak ortaya çıktı. Biz bilinçli vatandaşlar olarak bunun böyle olmaması gerektiğini, ihtiyacımızdan fazlasını almamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. İsraf etmenin bizim dinimizde ya da hiçbir dinde yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Vali Dağlı: “Maalesef fırsatçılık ayrı bir sorun haline geldi”

Özellikle salgının yoğun hissedildiği günlerde fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için tüm kolluk kuvvetleri ve diğer kurumlardaki personeller ile denetim gerçekleştirmek zorunda kaldıklarının altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Tüketicinin korunması ve israf önlemi konusu olmazsa olmazlarımız. Pandemi döneminde nelerle uğraştığımızı biliyorsunuz. Emniyet, ticaret müdürlüğü, zabıtalar, kişilerin haksız fiyat artışları gibi durumlarla uğraşmak zorunda kaldık. Tüketicinin bilinçsizliği bu durumu daha da fazla arttırmış oldu. Maalesef fırsatçılık ayrı bir sorun haline geldi. Polislerimiz fiyat kontrolü yapmak durumunda kaldı. Başka kurumlardan personel takviyesi yapmak suretiyle bu denetimleri yaptırmak durumunda kaldık. Bunlar hiç de hoş olmayan durumlardı. Vatandaşların bilinçlenmesiyle bu gibi durumlar daha az yapılabilecek ve bu tip konulara yeltenmeye çalışanlar daha az fırsat bulabilecekler. Tüketici bilincinin çocuklarımıza 5-6 yaşlarında dimağına yerleşmesini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Lansmanda Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de konuşma yaparak, tüketici hakları hakkında kurumlarının yapacakları faaliyetlerden bahsettiler. Lansman, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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