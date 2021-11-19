Gençlere sigorta kolaylığı

Allianz’ın, 31 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek ’TSS Gençlik Kampanyası’ ile 18-25 yaş arasındaki gençler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabilecek.

Allianz, 31 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek “TSS Gençlik Kampanyası” ile 18 - 25 yaş arasındaki gençleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi yapacak. Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı Gençlik Kampanyası kapsamında 18 ile 25 yaş arasındaki gençler, 31 Ocak 2022 tarihine kadar yılda 100 TL’den başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi olabiliyor" dedi.

Özdemir, gençlerde sigorta farkındalığını artırmanın ve onlarla bağ kurmanın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Özdemir, “Sağlık bilinci ve sağlık sigortasının önemi konusundaki farkındalık giderek artıyor. ‘Sağlık’ en güçlü olduğumuz alanların başında geliyor ve bu branşta müşterilerimiz bizden, onları çok daha iyi tanımamızı, özel hizmetlerle onların her zaman yanında olmamızı bekliyor. Şirket olarak gençlerimizin de her daim yanındayız. Bu nedenle onlara, TSS ürünümüzden uygun maliyetlerle faydalanma imkanı sunuyoruz. Kampanya ile gençler, ürünümüzün özelliği gereği limitsiz yatarak tedavi imkanına kavuşacak” diye konuştu.

“Sektör TSS sayesinde sağlık sigortasıyla tanışmamış yepyeni bir hedef kitleye ulaştı”

Özdemir, "Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS), özel sağlık sigortasına sahip olmak isteyen ancak bütçe ayıramayan, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için SGK anlaşmalı özel hastaneleri tercih edenler için uygun bir ürün olması nedeniyle tercih ediliyor. Sektörümüz bu ürünle, daha önce hiç sağlık sigortası ile tanışmamış yepyeni bir hedef kitleye ulaştı. Şirket olarak TSS ürününde anlaşmalı kurum ağımızı sürekli zenginleştiriyoruz. Tüm salgın hastalıkları da kapsayan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz 2021’de de en popüler sağlık sigortası ürünü olmaya devam ediyor” dedi.