Gençlere örnek olmak için kabak ekti 200 bin TL gelir elde etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emlakçılık yapan İsmail Günay gençlere örnek olmak için yaklaşık 10 dönüm araziye kabak ekerek 200 bin TL gelir elde etti. Günay, tarlası olan herkesin bu işe girip geçimini çok rahat sağlayabileceğini ifade etti.

Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllar Emlakçılık yapan İsmail Günay, bölgedeki gençleri tarıma özendirmek ve aynı zamanda örnek olmak amacıyla Soğanlı Köyü mevkiisinde bu yılın başında yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine bal kabağı ekti. Ektiği kabaklardan yaklaşık 40 ton ürün elde eden Günay, 200 bin TL’ye yakın para kazandığını söyledi. Gençlerin gurbete asgari ücretle çalışmaya gitmesine gerek olmadığını belirten Günay, kendisinin devletten hiçbir katkı almadan bu işi yaptığını ve başarılı olduğunu ifade etti. Kabak ekmek isteyen gençlere tohumu bedava vereceğini ve gerekli her şeyi de öğretmeye hazır olduğunu ifade eden Günay “Normalde emlak ve gayrimenkul sektöründeyim. Bölgeye örnek olmak için tarımsal konularda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah başarılı oluruz. Süreç beklediğimden iyi geçti. Yaren balıkçılık 5 ton kabak aldı, Engin balık ciddi oranda alım yaptılar. Mahalleli kabak almak için kuyrukta, talep çok iyi. Şu ana kadar hasadımız 40 tonu geçti. Hedef istediğimin üzerinde. Seneye 2 katı düşüncem var. Hatta köylünün de üretime katılmasını istiyorum. Pazar umduğumdan iyi geçti. 20-30 çiftçiye daha ihtiyacımız var. Bugün 10 ton üretseler ne yapar? 50.000 TL. Bu senenin rakamlarıyla kârlılık elde ederler. 4 ay gibi bir zamanda bu oluyor. Tohum desteği, bilgi desteği sağlarım. Tohumları eşe dosta dağıtmak için, üretime katkı sağlamak için bugün kabak verdiğimiz balıkçı arkadaşlardan toptan çekirdekleri geri istedik. Biz o çekirdekleri bölge halkına edindirme çalışacağız. Yani bir kazanç beklentimiz yok. Kazanç beklentimiz şu; bölge iş sahibi olsun, başka bir amaç yok. Bu gübre istemiyor, ilaç istemiyor. Hayvan gübresi olsa zevkli olur, fazla vermesinler. Hiçbir gram zirai gübre gereksinimi olmadan biz bu kabağı büyüttük. Elimdeki 36,5 kilogram, fazla büyük değil” dedi.

“Seneye 30 çiftçiyi daha işin içerisine katmayı hedefliyorum”

Olgun bir kabağın içerisinde 150-200 arası çekirdek çıktığını belirten Günay, bir verip 150 alan hiçbir ürün olmadığını söyledi. 2 kabaktan elde edilen yaklaşık 300 çekirdek ile ortalama bir dönüm ekilebildiğini belirten Günay şunları söyledi: “Bir kabaktan 150 üretiyorsun, 2 kabaktan 300 adet. Yani 2 anaç bıraktığınız zaman seneye 1 dönüm, 20 bıraktığınız zaman 10 dönüm gibi hesaplar çıkarılıyor. 5 dönüm köyde yeri varsa, gurbete çıkanlara yani yazık ederler, çıkmasınlar. Gelsinler ben eğitim veririm. Yani ben gönüllü olarak yapıyorum, bu iş için devletten para almıyoruz. Yani öyle bir beklentimiz de yok. Biz şu ana kadar üretimi, para kazanmak için yapmadık. Ben bölgeye örnek olmak için yaptım. İhtiyacım da yok ama 200 bin TL iyi para. Bir yan gelir oldu, vergi yok, KDV yok, stopaj yok, masraf yok. Ben talepte bulunmadım. Ben bilgi desteğinde bulundum, onu da sağ olsunlar olmadılar. Yani benim onlardan maddi bir talebim olmadı ama bilgisel anlamda destek istiyoruz. Maalesef zaten bilmiyorlar. Bizim Zonguldak çıkmaz sokak olmuş burası. Ama inşallah bundan sonra iyi olur. Benim 30 çiftçi hedefim var bu sene. 5 ton üretse, 150 ton yapar. 10 ton üretirsek. 300 ton yapar, pazar sıkıntısı yok. Valla ben bu kadar talep olacağını bilseydim toptan vermezdim. İlk etapta çekindik. Açık söylemek gerekirse ‘ben bu kadar malı kime satacağım?’ diye düşünüyordum.”

“Elinde kabak olan varsa yardımcı olmaya hazırım”

Elindeki ürünün tamamını sattığını belirten Günay Kdz. Ereğli ve civarında elinde kabak olup satma düşüncesi olanlarında kendisine ulaştıklarında yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladı. Günay, kabakları test etmek şartıyla kendisinin de almaya hazır olduğunu söyledi.