Gençler Sevgililer Günü için alışverişe koştu, en çok ilgiyi kuyumcular ve çiçekçiler gördü!

En gencimizin “Sevgi” motivasyonu en yüksek oldu!

Bu dönemde kredi kartıyla alışverişe en çok ilgi gösteren yaş grubu 20 yaş altı gençler oldu. Dijital kanalların da katkısıyla kredi kartı sahipliğinin ve kullanım alışkanlığının hızla yükseldiği 20 yaş altı gençlerin Sevgililer Günü haftasında ortalama alışveriş yoğunluğu, geçtiğimiz ayın aynı dönemine göre %69 arttı. Alışveriş yoğunluğunda en genç kart sahiplerini 21-25 yaş (%24) ve 26-30 yaş (%21) grubu ile yine genç jenerasyon takip etti.

En büyük ilgi kuyumculara…

Sevgililer Günü vesilesiyle alışverişte en fazla ilgi gösterilen sektör ise %178’lik artışla kuyumculuk oldu. Hediyede takı tercihinin tamamlayıcısı da çiçek oldu ve çiçekçilerde yapılan harcamalar da %131 arttı. Bu alanları sırasıyla sinema, restoran ve havayolu harcamaları takip etti.

Taksitli alışverişe devam ettik

Türkiye’de kredi kartı harcamalarında ağırlıklı yer tutan taksitli alışveriş eğilimi Sevgililer Gününde de devam etti. Garanti BBVA kredi kartlarıyla 8 – 14 Şubat tarihlerinde %63 oranında alışveriş taksitli olarak gerçekleşti. Taksitli alışverişlerde de en çok artış yine kuyumculuk sektöründe oldu ve %203 artış kaydedildi. Bu haftada toplam alışveriş hacmine bakıldığında da taksitli alışverişlerde %11 peşinde ise %17 büyüme gözlemlendi.

İnternetten alışveriş ve temassız ödemeler hayatı kolaylaştırmaya devam etti

Pandemi süreciyle birlikte çok hızlı büyüyen e-ticaret sektörüne ilgi sürerken, Sevgililer Günü haftasında toplam alışverişlerin %33’ü online gerçekleşti. E-ticaret işlemlerinde en fazla pay %44 ile İstanbul’un oldu. Bu dönemde temassız ödeme ile yapılan işlemlerin payı ise %15 olarak gerçekleşti.

Diğer taraftan, Garanti BBVA kredi kartlarıyla Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş istatistiklerine göre Kadınlar %17 Erkekler ise %14 oranında alışverişlerini arttırdı. Alışverişlerin %28’i kadınlar, %72’si de erkekler tarafından gerçekleştirildi.