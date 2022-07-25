Gençler elektronik perakendede en güvendiği markayı oyladı

Gençlerin en çok güvendiği ve tercih ettiği markaların sıralandığı ‘G250 Türkiye Gençlik Endeksi’ 2022 Araştırması’nda MediaMarkt, “Elektronik Perakende Kategorisi’nde birinci sırada yer aldı.

Z kuşağının önemli bir kısmının da dahil olduğu genç nüfus, bakış açıları ve tutum farklılıklarıyla diğer kuşaklardan çeşitli özellikleriyle ayrılıyor. Türkiye ise genç nüfus oranıyla ön plana çıkan ülkeler arasında yer alıyor. TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2022 Mayıs ayında açıkladığı, ‘İstatistiklerle Gençlik, 2021’ raporuna göre, yüzde 15,3 genç nüfus oranıyla Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinin çok daha üzerinde bir ortalamaya sahip. Bu nedenle Türkiye’de gençlerin markalar hakkındaki düşünceleri, kurumlar tarafından büyük önem taşıyor. ‘G250 Türkiye Gençlik Endeksi’ 2022 Araştırması’nı düzenleyen Türkiye İtibar Akademisi, geçtiğimiz günlerde genç kitlenin en çok güvendiği ve tercih ettiği markaları açıkladı. Şirket, 18 - 24 yaş arasındaki gençlerle yapılan araştırmada gençlerin de bir numaralı tercihi oldu.

İletişim kanallarından gençlere dokunan markalar gençlerde güven algısı oluşturuyor

Araştırmanın sonuçları incelendiğinde dijitalleşmeye önem veren ve sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların, 18 - 24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğu belirtiliyor. Tüm bunlar, bugün aynı zamanda Avrupa genelinde binden fazla mağazası bulunan MediaMarkt’ın dijitalleşme yolunda attığı adımların ve omnichannel iletişim stratejilerinin de başarılı olduğunun bir başka örneği olarak ön plana çıkıyor.

Araştırma 5 bine yakın kişiyle gerçekleştirildi

Yapılan açıklamaya göre, 18 Nisan ve 13 Mayıs tarihleri arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen Gençlik Endeksi (G250) Araştırması, 26 bölgeden rasgele olarak seçilen 4863 kişi ile gerçekleştirildi.