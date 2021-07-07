Gençler borsadan kaçıyor! Borsada tersine göç başladı!

Borsa İstanbul'da Nisan 2021'de tüm zamanların zirvesine yükselen yatırımcı sayısı, iki aydır düşüşe geçti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, nisanda 2 milyon 674 olan yatırımcı sayısı, haziranda 2 milyon 445 bine geriledi.

İki aylık kayıp, 228 bin 849 kişiye ulaştı. Bu kişilerin 155 binini 35 yaş altı yatırımcılar oluşturdu. Bu dönemde 35 yaş altı yerli bireysel yatırımcı sayısı 910 binden 754 bine geriledi.

Mayısta 157 bin olan yatırımcı sayısındaki azalış, haziranda 72 bin oldu.

YERLİ BİREYSEL YATIRIMCI KAÇIYOR

Pandemi döneminde önce düşük kredi ve mevduat faizlerinin etkisiyle, sonrasında da yeni halka arzların sürüklemesiyle yatırımcı sayısı hızla yükselmişti.

Ocak 2020'de 1 milyon 240 bin olan yatırımcı sayısı, Nisan 2021'e kadar geçen 15 ayda 1 milyon 434 bin artmıştı. Yerli bireysel yatırımcı sayısı bu dönemde 1 milyon 428 bin artmıştı.

Mayıs ve haziranı kapsayan son iki ayda ise yerli bireysel yatırımcı sayısı 228 bin azaldı.

Mart 2021'de 238,8 milyar TL'ye ulaşan yerlilerin yatırımlarının portföy değeri, haziranda 218,4 milyar TL'ye geriledi. Üç aylık kayıp, 20,4 milyar TL oldu.

YABANCI PAYI GERİLEDİ

Son iki ayda yabancı bireysel yatırımcı sayısındaki azalış ise 189 kişi oldu.

Şubat 2019'da 1487 olan yabancı tüzel yatırımcı sayısı ise Haziran 2021'de 1219'a kadar geriledi.

2020 başında yüzde 66 seviyelerinde olan Borsa İstanbul'daki yabancı payı ise yüze 42,42'ye kadar geriledi.

Aralık 2020'de 361,7 milyar TL olan yabancıların yatırımlarının portföy değeri de, Haziran 2021'de 279,4 milyar TL'ye geriledi. 6 aylık kayıp 82,3 milyar TL oldu.

‘MEVDUAT FAİZİNDEKİ YÜKSELİŞ ETKİLEDİ’

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci, Borsa İstanbul'a dönük yatırımcı ilgisindeki azalışı değerlendirdi.

Yatırımcı sayısındaki azalmada birinci neden olarak mevduat faizlerinin görece yükselmiş olmasına işaret eden Çitilci, bu nedenle yatırımcıların daha garanti yatırım olan mevduata yöneldiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda yatırımcı sayısındaki sıçramalarda yeni halka arzların etkili olduğunu ve yüksek getiri arayan yatırımcının borsaya yöneldiğini belirten Çitilci, son dönemde küçük parayla büyük para kazanma imkanının azalmasının da yatırımcı ilgisini azalttığını söyledi.

Yüksek getiri arayanların bir kısmının son aylarda kripto paraya yöneldiğini, kripto paralardaki düşüşün bir alım fırsatı olarak görüldüğünü belirten Çitilci, bu durumun da borsada yatırımcı sayısındaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

‘BORSA PANİTAJ YAPIYOR’

Bist 100 endeksinin uzun süredir patinaj yaptığını, işlem hacimlerinin düştüğünü ve yabancı ilgisinin de olmadığını belirten Çitilci, mevduat faizlerinin gerilemesi durumunda tekrar borsaya ilginin artabileceğini, yapılacak bazı teşvik düzenlemelerinin de ilgiyi artırabileceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artış hazırlığı sinyallerinin gelmesinin de tedirginlik yarattığını belirten Çitilci, yabancının özellikle Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında güveninin kırıldığını, ülke risk priminin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, para politikasına güven olmadığını, dış politikada normalleşmenin ve ABD ile ilişkilerde ortaya çıkabilecek iyileşmenin pozitif etkide bulunabileceğini dile getirdi.

Sozcu