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‘Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Yenilikçi Fikirler’ ödüllendirildi

Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Yenilikçi Fikirler’ kampında gençler tarafından üretilen 50 proje arasından ilk üçe girenler ödüllendirildi. Gençlerin sahip oldukları ışığa sonsuz inandıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin üreteceği projeler bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

Ekonomi 28.12.2021, 12:24
‘Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Yenilikçi Fikirler’ ödüllendirildi

Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Yenilikçi Fikirler’ kampında gençler tarafından üretilen 50 proje arasından ilk üçe girenler ödüllendirildi. Gençlerin sahip oldukları ışığa sonsuz inandıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Türkiye’nin kalkınmasında gençlerin üreteceği projeler bizleri heyecanlandırıyor” dedi.

İçişleri Bakanlığı Sivil İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün hibe programı kapsamında, Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği İle Gürsu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bursa Girişimci Gençlik Ofisi’nin koordinasyonuyla, gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirerek Türkiye’nin dijital değişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlanması, yetenekli gençlerin keşfedilerek yenilikçi ve yüksek katma değerli iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması yönünde çalışmalar meyvelerini verdi. 2 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında 50 proje arasında ilk üçe giren öğrenciler ödüllendirildi. Her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanan ‘Genç Zihinler Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı’yla, genç zihinlerimizdeki yenilikçi iş fikirlerinin iş piyasası ve potansiyel yatırımcılarla buluşmasını sağlamak hedeflendiğini belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Sahip oldukları ışığa sonsuz inandığımız gençlerimizin, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim seviyesine ulaşmalarını istiyoruz. Gençlerimizin üretecekleri projelerle Türkiye’nin kalkınmasında üstlenecekleri görevlerde biraz olsun katkımız olacağını bilmek bizleri heyecanlandırıyor. Onların gelecekle ilgili çizecekleri yolda bir ışık yakabilirsek ne mutlu bizlere. Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye’nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerine önderlik etmek hedefiyle, gençlerimiz için çıktığımız bu yolda bizim yanımızda olarak iş birliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Işık, “Bizim hedefimiz başarı hikayesi yazmış olan iş dünyasındaki duayenlerle, genç girişimcileri bir araya getirmemiz bizleri mutlu etti. Geçen süre içerisinde 40 tane hibe projemiz geçmiş. Bu yıl 10 milyon maliyeti bulan 8 proje geçmiş. Hiçbir proje ilk yazıldığında başarılı olduğunu düşünmüyorum. Ancak onların eksiklerini giderdiğiniz de ise başarılı olmama ihtimali yoktur. Bizde belediye olarak sizlere destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, “Dünyaya baktığımız da eskiden holdinglerin arge çalışmasında insanlığa yeni kullanım ürünleri ortaya çıkıyordu. Artık bu ürünler gençlerin odalarından ve birlikte çalışmalarından ortaya çıkıyor. Türk gençliği nereye gidiyor diyenlere en büyük cevabı sizler veriyorsunuz” şeklinde konuştu.

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, “Eskiden büyüklerimiz çocuklar bir şey dediğinde ‘başımıza icat çıkarmayın’ derdi. Artık gençlerin bunu fazla düşünmemesi gerektiğini söylemeliyiz. Biz istiyoruz ki, gençler yeniliklere açık olmalı ve projeler üretmelidir. Bu değişim gençlerle olacaktır” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Saim Kılavuz, “Üniversiteler bulunduğu şehrin ortak aklını temsil etmektedirler. Bilimsel ve teknolojik yatırımlara imkan sağlıyorlar. Belki de bütün insanlığın yararına olacak projelere imza atıyorlar. Gençler bizim geleceğimiz. Sadece bulunduğunuz ilde veya ülkede projeler değil, her yerde sizin yeteneğinize ihtiyaç var. Gençlerin fikirlerini, projeleri üniversite ve sanayi olarak bir araya getirebilirsek çok büyük kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında, tanıtım ve farkındalık çalışmaları, girişimci ekosistemi başlangıç eğitim programı, ‘Genç Zihinler, Geleceğe Yön Veren Yenilikçi Fikirler” yarışma kampı, girişimci ekosistemi ileri seviye eğitim programı, ‘Girişimci Gençlik Buluşmaları’, iş eşleştirme, mentörlük ve fonlama hizmetleri, firma ziyaretleri ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Gürsu Belediyesi öncülüğünde, Bursa’daki kamu, üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, proje kapsamında düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm ve Girişimcilik Eko-Sistemi’ne katkı sunacak seminer ve farkındalık etkinliklerinin sonunda ilk üçe giren gençlere, 5 bin, 2 bin 500 ve bin 500 lira ile ödüllendirildi.

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