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Genç kadın girişimci ürettiği doğal kokulu mumlarla dünyaya açılmayı hedefliyor

Diyarbakır’da sanatsal dokunuşlarla dekoratif blok mumlar üreten girişimci Suzan Erdinç, dünya piyasasına açılmayı hedefliyor.

Ekonomi 13.02.2022, 12:16
Genç kadın girişimci ürettiği doğal kokulu mumlarla dünyaya açılmayı hedefliyor

Diyarbakır’da sanatsal dokunuşlarla dekoratif blok mumlar üreten girişimci Suzan Erdinç, dünya piyasasına açılmayı hedefliyor.

Diyarbakır’da müzik öğretmenliği yapan ve atamadan önce pandemide kendi evi için mum üretmeye karar veren Suzan Erdinç, internette araştırmaları sonucu ilk mumunu yaptı. Daha sonra Diyarbakır’da doğal mum üretim ve satış yapanın olmadığını görünce kolları sıvadı. İlk zamanlar evde ürettiği kokulu mumları internet ortamında satan Erdinç, daha sonra Sur ilçesinde 6 metrekarelik dükkanı kiralayarak satış yerine çevirdi. Görenlerin ilgisini çeken ve sokakta kokularıyla hayran bırakan mumların ilgi çektiğini kaydeden Erdinç, dünya piyasasına açılmayı hedefliyor.

Doğal mumları Diyarbakır’da üreten tek kadın girişimci

Hafta sonları uğradığı dükkanı hafta içi kadın çalışanlarına bırakan Erdinç, kadınların ayakları üzerinde durması için hedeflerine doğru adım atmaları gerektiğini söyledi. Erdinç, “Pandemide evde kendim için mum yapmak istedim. İnternetten araştırdım malzemelere yoğunlaştım hangisi sağlık için zararlıdır, zararsızdır. Parafin, soya kullanılıyor ve bal mumu kullanılıyor. Daha sonra en ulaşılabilir ve sağlıklı olanı soya vaksıydı bununla yapmaya karar verdim. Önce internetten sipariş ettim, kendim için yaptım güzel oldu. Sonra düşündüm Diyarbakır’da mum imalatıyla ilgili bir yer yok, Hep ticaretle uğraşmak istiyordum ve kendimden bir şeylerin olmasını istiyordum. Asıl mesleği müzik öğretmenliği aktif olarak çalışıyorum, mum işine öğretmen olmadan önce karar verdim" dedi.

"Kötü bir gün geçirmişsem bile buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum"

Dükkan kurmanın aklında olmadığını ifade eden Erdinç, "İnternetten satışını yaparım diye düşünmüştüm, küçük çaplı bir ekonomik gelir elde ederim her kadının düşündüğü gibi. Daha sonra mumları yaptıkça ve interneti çok sevmediğimi fark ettim. Çok uğraşamadım oradan satış nasıl yapabilirim, satış teknikleriyle uğraşamadığım için direkt Sur içine geldim. Burada kendim için bir dükkan bakmaya başladım. İlk geldiğim sokakta ilk gördüğüm ve beğendiğim burayı tuttum. Talep güzel, Diyarbakır’da hiç olmadığı için insanlar sadece mum mu var? Nasıl yani diye içeri giriyorlar. Ama çok güzel kokular ve şekilleri görünce alıyorlar ve burayı çok seviyorlar. İmalathane kurmayı planlıyorum ve bununla ilgili girişimlerde bulunuyorum. Şu anda onun için beklemedeyim. Üretmenin çok önemli olduğunu bildiğim için üretirken kendimi çok iyi hissediyorum, burada kendimi deşarj ediyorum, motive oluyorum. Çok kötü bir gün geçirmişsem bile buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü buraya gelince bir şeyler yapıyorum. Yaptığım işi seviyorum, yaptığım işe güvendiğim için önce Türkiye’ye açılmayı, sonra dünyaya açılmayı planlıyorum” dedi.

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