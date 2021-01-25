Genç İş Adamı Deniz Işın Coşkuner, DNC Group adı altında işlerini büyüttü

DNC Group Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, şirket olarak pandemi döneminde dijital sektöre yatırımları dolayısıyla 2020 yılında yüzde 400 büyüme kat ettiklerini dile getirdi.

2013’te DNC Medya olarak başlayan ve küçük çaplı girişimler sonucunda farklı alanları da bünyesine katan şirket, kurduğu şirketleri tek çatı altında toplamak adına DNC Group yapılanmasına geçiş yaptı. 2021 Yılı itibariyle DNC Group olarak, Luxury araç pazarı, sosyal medya hizmetleri, sosyal medyaya dair danışmanlık, PR için danışmanlık ve kapsamlı çözümler, grafik tasarım ve müzik stüdyosunu bünyesine katarak büyüyen bir şirket haline geldiklerini ifade eden Deniz Işın Coşkuner, Faaliyetlerimizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 2020 yılında tahminimizden daha fazla büyüdük. Son birkaç yılı değerlendirdiğimizde organik olarak büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Değişik sektörlerde verdiğimiz hizmetlerle farkımızı ortaya koyacağız" dedi.

"Dijital projeler yapıyor olmak pandemi döneminde işlerimizin artmasına sebep oldu"

Deniz Işın Coskuner, şu dönemlerde Covid-19’dan dolayı zorlukların olduğunu ve bir şekilde göğüs germeye çalıştıklarını kaydetti. Çoşkuner, “Covid-19 tabi ki hayatın her alanını etkilediği gibi bizi de etkiledi. Ancak dijital projeler gerçekleştiriyor olmak, bu dönemde işlerimizin artmasına neden oldu. Korona virüsün hayatımıza girmesiyle birlikte markaların dijitalde var olma istekleri daha da arttı. Pandemi döneminde birçok marka ve şirketle başarılı projeler yaptık. Markalarla gerçekleştirdiğimiz projelerle marka bilinirliğini arttırma, kurumsal kimlik oluşturma, dijital reklam yöntemi gibi kapsamlı çözümler sunuyoruz. Özellikle hayatın durma noktasına geldiği pandemi döneminde markaların satışlarını arttırmasını sağlamak, bizim için önemliydi” dedi.