Genç girişimci İnfal’den yeni nesil girişimcilik önerileri

Genç girişimci Talha İnfal günümüzdeki dijital girişimcilik ile ilgili önerilerde bulunurken, yeni nesil girişimcilik olarak adlandırılan dijital alanda yapılan girişimlerin doğru adımlar ile birlikte meyvelerini iyi şekilde verdiğini söyledi.

İnternetin insan hayatında kısa sürelerde çok önemli yer kaplayacak şekilde girmesi sonucunda yeni iş olanaklarının da ortaya çıktığını söyleyen genç girişimci Talha İnfal, bu olanakların ise günümüzde girişimcilik olarak değerlendirildiğini kaydetti. İnfal, girişimcilik sonucunda yeni projelerin ortaya çıktığını veya mevcut işlerin daha farklı bir boyut kazandığını dile getirdi. İnfal, bu etkilerin en çok hissedildiği alanın ise dijital dünya olduğunu ifade etti. 1997 doğumlu genç girişimci Talha İnfal da genç nesil girişimciler arasında dikkat çeken bir isim olarak öne çıkıyor. Girişimciliğin günümüzde öneminden bahseden İnfal “Dijital çağımıza uyum sağlayabilmek herkes için önem taşıyor. Özellikle dijital dönüşüm yeni iş olanaklarını da beraberinde getirdi. Böylece pek çok iş olanağı da ortaya çıktı. Dijital dönüşüm ile girişimcilik ile yan yana geldiğinde yeni projeler ortaya çıktı. Çağdaş yeniliklere uyum sağlamak önemli olduğundan girişimcilik ile hızlı şekilde büyüyen isimler görebiliyoruz” dedi.

İnfal aynı zamanda geçmiş ve gelecek köprüsü kurmak açısından da girişimciliğin önemli olduğuna işaret ederek “Geçmiş ve geleceği bir arada kurup şimdiyi oluşturan girişimciler bundan böyle her zaman önemli olacaktır. Kendimi de bu girişimciler arasında görmekten büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.