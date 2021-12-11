banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Bulgaristan’da koalisyon müzakerelerinde anlaşma sağlandı
Yunanistan, Türkiye-ABD gerilimini artırmak istiyor
Yunanistan, Türkiye-ABD gerilimini artırmak istiyor
Ömer Erdoğan: “Haklı bir galibiyet aldık”
Ömer Erdoğan: “Haklı bir galibiyet aldık”

Genç çiftçi projesiyle hayvancılığa başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Genç çiftçi projesiyle 5 yıl önce 5 inekle hayvancılığa başlayan Mustafa Akyüz, şuan 29 inekle taleplere yetişemediğini söyledi.

Ekonomi 11.12.2021, 09:32
Genç çiftçi projesiyle hayvancılığa başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Genç çiftçi projesiyle 5 yıl önce 5 inekle hayvancılığa başlayan Mustafa Akyüz, şuan 29 inekle taleplere yetişemediğini söyledi.

Trabzon’un Of ilçesindeki Yukarı Kışlacık Mahallesi’nde 5 yıl önce 5 inekle süt hayvancılığına başlayan Mustafa Akyüz, hayvanlarını hazır yemle beslemesine rağmen ayda asgari ücretin en az 4 katını kazandığını söyledi. Jersey cinsi 29 inekle süt üretimi yapan Akyüz, talebin fazla olduğunu bunun için siparişlere yetişemediğini söyledi. İneklerinin sütünün yağlı ve kaliteli olmasından dolayı fazla talep gördüğünü belirten Akyüz, işletmesinin her geçen gün daha fazla büyüdüğünü dile getirdi. Hayvancılıkla bire bir ilgilenildiğinde zarar etme şansının düşük olduğunu vurgulayan Akyüz, karının her geçen gün arttığını söyledi. 2 tane damızlık boğa, 3 keçi ile birlikte 34 hayvanı bulunan Akyüz, hayvanların gübrelerini serasında ve çay bahçesinde değerlendiriyor.

Hayvancılık işine başlamaya karar verdikten sonra hayvanlar için ahır yapmaya başladık. Ondan sonra eşim üzerinden başvuru yaptık. Projemiz onaylandı. Bize 5 tane hayvan verildi. Beş inekle işe başladık. Şuan 31 büyükbaş hayvanımız var. 29 tanesi sağmal inek. İki tanesi damızlık boğa. Süt ticaretiyle uğraşıyoruz. Meramız yok. Hayvanlarımızı sürekli hazır yemle besliyoruz. Hazır yemle beslememize rağmen bu işten para kazanıyoruz. Biz bu işe başlarken ’hazır beslemeyle bu iş olmaz’ diyenler oldu. Bu işi yapmak isteyen hayvanlarla bizzat ilgilenmesi lazım. Kendin ilgilenmezsen bu iş olmaz. Süt hayvanları kolay hasta olabiliyor. Onun için sürekli ilgilenmek gerekiyor. Bu işi yapacak kişiler bu işle birebir ilgilenirse o zaman bu iş yapılabilir. Bu işi hakkıyla yapanlar asgari ücretin üzerinde kazanç sağlayabilir. Devletimizin vermiş olduğu bir çok destek ve hibe var. Bu işe girecek arkadaşlarımız bu desteklerden yararlanabilir. Ben işimden memnunum para da kazanıyorum. Etrafıma da para kazandırıyorum. Çünkü bu işin çok katma değeri var. Ben burada aylık bir asgari ücretin 4 katını kazanabiliyorum. Kardeşimle beraber bu işi yapıyoruz. Yanımızda bir eleman çalıştırıyoruz. Elemanımıza 4 bin 166 TL aylık ücret ödüyoruz. Eleman çalıştırmamıza ve kardeşimle bu işi ortak yapmama rağmen bu iş beni fazlasıyla tatmin ediyor. Kış dönemlerinde süt üretimimiz biraz düşüyor. Kışın 260 litre yazın ise yaklaşık 380 litre günlük süt üretimi yapabiliyoruz. Türkiye olarak üretimimizi artırmalıyız. Bunun için imkanlarımız, arazilerimiz mevcut. Bizim yaptığımız tarzda işletmelerin sayısı son dönemlerde artmaya başladı. Bunların sayısı arttıkça fiyatlar yükselmeyecektir, en azından sabit kalacaktır. İşimi severek yapıyorum. Sevmezseniz yapamazsınız. Zarar ediyoruz bu işlerden diyenler oluyor. Ben şahsen buna katılmıyorum. Her geçen gün işletme olarak büyüyorum. Zarar ettiğimi anladığım anda bu işi yapmam. Satmadığımız sütlerden tereyağı ve peynir de yapıyoruz. Eski usul doğal olarak tereyağı ve peynir yapıyoruz. Ürünlerimiz kaliteli oluyor. Çok talep oluyor. Yetiştiremiyoruz. 29 hayvana bir 29 daha eklesem tereyağı ve peynire yetiştiremem. Süt sattığımız için tereyağı ve peynire yetişemiyoruz. Of, Sürmene ve bize yakın olduğu için Rize’nin İyidere ilçesinde ürünlerimizi satıyoruz. Hayvanlarımızdan çıkan gübreleri sebze seramızda ve çay bahçelerimizde değerlendiriyoruz. Fazla olan gübreleri ise satışa sunuyoruz" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Hatayspor 16 29
3. Konyaspor 15 27
4. Fenerbahçe 15 27
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 16 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 14 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Kocaelispor 15 23
7. Gençlerbirliği 15 23
8. Samsunspor 14 22
9. Tuzlaspor 13 21
10. İstanbulspor 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 15 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brentford 16 20
10. Brighton 15 20
11. Aston Villa 15 19
12. Leicester City 15 19
13. Everton 15 18
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 17 20
13. Celta de Vigo 17 17
14. Villarreal 15 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8