banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
İngiltere’de son 10 yılın en yüksek enflasyonu
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Genç yetenek 4 kulübün radarına girdi
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Elon Musk: İnsanlar ölmeli!
Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi
Ciro endekslerinde artış! yüzde 47,5'e yükseldi

Genç CEO kimsenin tercih etmediği bireyleri iş hayatına kazandırdı

Diyarbakırlı genç CEO, birçok ilde 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan Hacıbaba Pastanelerinde 800 personelin istihdamını sağlarken, dezavantajlı bireyleri de hayata kazandırıyor.

Ekonomi 13.12.2021, 11:45
Genç CEO kimsenin tercih etmediği bireyleri iş hayatına kazandırdı

Diyarbakırlı genç CEO, birçok ilde 37 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe ün salan Hacıbaba Pastanelerinde 800 personelin istihdamını sağlarken, dezavantajlı bireyleri de hayata kazandırıyor.

Türkiye’nin birçok ilinde 37 yıla aşkın bir süredir tatlı sektöründe ün salan ve Türkiye’ye birçok farklı tat kazandıran Hacıbaba Pastanelerinin genç Ceo’su, 800 personelin istihdamını sağlayarak adından söz ettiriyor. Genç CEO, kimsenin tercih etmediği dezavantajlı bireyleri tercih ederek iş hayatına kazandırıp hayata tutunmalarını sağlıyor.

Herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatan genç CEO Ömer Elaldı, dezavantajlı bireyler için elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini vurguladı. Onlara yaptığı artı bir şey olmadığını söyleyen Elaldı, “Kendimizi onlardan ayrı görmüyoruz. Fiziksel engelli olanlar var, zihinsel engelli olanlar var, onların kendi alanlarında yaptıkları çok çok daha güzel işler var. Biz, onları bu alanlarda değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bazı engelli kardeşlerimiz kendileri bile kendilerinden umutlarını kesmişlerdi. Ama çok şükür biz burada onlara iş imkanı sağlayarak kazanıyoruz, kazanmaya da devam edeceğiz. Allah’a şükür bugün işimiz rast gidiyorsa Allah katında onların çok çok büyük bir etkisi vardır. Bundan sonraki süreçte de engelli bireylerimize iş imkanı sunmaya devam edeceğiz. Bunun için çalışmaya da başladı. Yılbaşında engelli kadromuzu daha da geniş tutacağız” dedi.

“İşitme engelliyiz ama konuşanlarla eşit hakka sahibiz”

Tercüman eşliğinde konuşan işitme engelli Sümeyye Menteşe (21), daha önce çalışmadığı için sıkıldığını, gezemediğini, ailesine destek olamadığını ve kardeşlerine bakamadığını ifade etti. Ailesinden izin isteyerek iş başvurusunda bulunduğunu belirten Menteşe, “Tabi ki bunlardan geri dönüş alamadım. Ama en son buraya başvurduğum zaman geri dönüş oldu ve çok mutlu oldum. Başta inanamadım. İlk başladığım zaman çekindim. Beni içlerine kabul edecekler mi, nasıl bir ortama gireceğimi bilmiyordum. Ama bir iki hafta sonra ortamı çok beğendim. Arkadaşlarım bana destek oldu. Burada çalıştığıma çok memnunum. İlk görüşmemizi Ömer Beyle yaptık. Kendisiyle görüştüğümüz zaman çok iyi elektrik aldım. Bizi işe aldıktan sonrada sürekli destekledi. Çalıştıktan sonra aileme destek verebiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. En önemlisi gezebiliyorum rahat ve özgürce. Çünkü kazandığım parayla birikim yapıyorum aynı zamanda. Biz, işitme engelliyiz ama konuşanlarla eşit hakka sahibiz, en önemlisi bu. Burada bunu öğrendik” diye konuştu.

Sakine Yıldırım ise (24) ailesine destek olamadığı için üzüldüğünü kaydederek, “Birçok yere başvurdum ama işe alınmadım. 3 sene boyunca yılmadan başvurularımı yaptım. Tabi ki evde eskisi gibi oturmuyorum. Sosyalleştim, ailemle ilgileniyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Ama daha mutlu bir şekilde” şeklinde konuştu.

Fiziksel engelli Sezgin Önen (21), daha önce engelinden dolayı hiçbir yerde çalışamadığını, hiç kimse işe almadığını dile getirdi. Önen, “Ömer Beyle tanıştım ve Ömer sayesinde şu anda ustayım. Hayatımda çok güzel bir değişim oldu. Çekingenliğimden dolayı insan içine çıkamıyordum. Şu an insanlar içine çıkabiliyorum, özgüvenim var. Bunun için de Ömer Bey’e teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 15 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Galatasaray 15 23
9. Adana Demirspor 16 23
10. Karagümrük 16 22
11. Antalyaspor 16 21
12. Sivasspor 15 19
13. Giresunspor 16 19
14. Kayserispor 16 19
15. Altay 16 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 15 15
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Getafe 17 12
19. Cádiz 16 12
20. Levante 17 8