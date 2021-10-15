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Gemlik’te Kitap Fuarı başladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2. Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Ekonomi 15.10.2021, 15:47
Gemlik’te Kitap Fuarı başladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 2. Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

İskele Meydanı’nda gerçekleşen fuarın açılış törenine Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili ve ilçe protokolü katıldı. Açılışta konuşan Mert Dimili, bu yıl ikincisi düzenlenen Kitap Fuarı’nın 24 Ekim Pazar gününe kadar açık olacağını belirterek, “Dijitâl yayıncılık klasik kitapların önüne geçtiği bir dönemi yaşıyoruz ama kitabın kokusunu ve sayfaların hışırtısını duymadan kendimi kitap okumadan saymıyoruz. Klâsik kitaptan vazgeçmeyelim çağrısıyla kitap fuarımızı açıyoruz” dedi.

Kitap fuarını gezen protokol mensupları, Gemlikli yazarların bulunduğu standları da ziyaret ettiler. 2. Gemlik Kitap Fuarı’nda 40 yayınevi yer alıyor. Fuar on gün sürecek. Fuar boyunca elliden fazla yazar imza günü ve söyleşi programlarında okurlarla buluşacak.

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