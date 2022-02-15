Gemlikli esnafa elektrikte yüzde 10 indirim

Gemlik’te esnafın elektrik faturalarında yüzde 10 indirim yapmayı öngören anlaşma imzalandı.

2 bin 100 üyesi olan Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, Limak Enerji ile imzalanan protokol kapsamında esnafa yüzde 10’luk indirim anlaşması sağladı.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ve Limak Enerji Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Yalçın arasında imzalanan protokol ile yıllık 1400 kw saat tüketim yapan esnafa yüzde 10’luk indirim yapılacak.

Beki; "Yapılan anlaşma ile Oda üyesi esnaflarımız Limak enerji ile yaptığımız protokol gereği yüzde 10 indirim alacak. Buna istinaden sabit fiyattan imzalanan anlaşma gereği Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında gelecek olan zamlardan da etkilenmeyeceğiz" dedi.

İndirimden faydalanabilmesi için oda üyesi esnafların elektrik faturalarının kendi adına gelmesi gerekiyor. Ayrıca indirim için oda tarafından üyelerin isim listeleri Limak Enerji’ye verildiği için herhangi bir müracaata gerek olmayacak.