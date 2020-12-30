Gelir vergisinde hangi dilimde olduğunuzu biliyor musunuz?

Maaşını sabit ücret üzerinden almayan SGK’lılar ile milyonlarca memurun gelirini etkileyecek, işletmelerin ve ücretlilerin 2021 yılı gelir vergisi tarife dilimleri belli oldu.

Tarife, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Vergi dilimleri şu şekilde belirlendi:

En düşük dilim yüzde 15’lik vergiye tabi olan tutar, yüzde 9.09 artarak 24 bin lira oldu.

Yüzde 20 oranındaki dilimde sınır 49 bin liradan 53 bin liraya yükseltilirken, 24 bin lirası için 3 bin 600 lira, üstü için ise yüzde 20 vergi uygulanacak.

130 bin liraya kadar geliri olanlar için de gelirin 53 bin liralık kısmı için 9 bin 400 lira, üstü için yüzde 27 oranında vergi alınacak.

650 bin lira gelirin 130 bin lirasından 30 bin 190 lira, üstünden yüzde 35 vergi alınacak. Ücret gelirlerinde ise 650 bin liranın 190 bin lirası için vergi 46 bin 390 lira olacak.

650 bin liraın üzerinde kazananlar ise 650 bin liralık kısım için 212 bin 190 lira, üstü için de yüzde 40 oranında vergi uygulanacak.