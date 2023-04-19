Geleneklerini yaşatan vatandaş, bayram alışverişi için çarşının yolunu tuttu

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Batman’da alışveriş için çarşıya inen vatandaş, esnafın yüzünü güldürdü.

Batman’da Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların yaptığı alışveriş, çarşı esnafında hareketlilik oluşturdu. Kent merkezindeki Gülistan Caddesi olmak üzere birçok noktada bayram yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle iftar saatinden sonra Batmanlı vatandaşlar, çarşıya akın ediyor. Bayram alışverişinin esnafa can suyu olduğunu belirten esnaf Uğur Tahiroğlu, "Ramazan Bayramı yaklaştı, yoğunluk artıyor. Son birkaç güne yaklaştıkça yoğunluğun artacağını düşünüyoruz. İnsanlarımız örf ve adetlerini unutmamış. Yeni yeni elbiseler, bayram şekerleri alıyor" dedi.

Alışveriş yapmaya çıkan vatandaş Mustafa Dinç, Ramazan Bayramı için alışveriş yapmaya çıktıklarını söyledi. Örf ve adetlere uymaya çalıştıklarını belirten Dinç, büyüklerden böyle gördüklerini, yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar aldıklarını dile getirdi.