Gelen zamların ne kadarını vergiyle ödüyoruz?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS), gün itibarıyla son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin için 20 KRŞ/LT, motorin için 25 KRŞ/LT ve LPG Otogaz 70 KRŞ/LT ÖTV miktarı açıklandı.

Açıklamada, "Bu miktarlardaki ÖTV karşılanmaları bittikten sonra olası indirimler pompa fiyatlarına yansımaya başlayacaktır." denildi.