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Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün

- Enuygun’un tatil takvimine göre 2022’nin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor

Ekonomi 23.11.2021, 11:30
Gelecek yıl 5 gün izin alarak 28 gün tatil yapmak mümkün

İSTANBUL (AA) - Enuygun’un hazırladığı 2022 tatil takvimine göre, seyahat severler 2022'de 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabilecek.

Enuygun açıklamasına göre, bu yılın ilk yarısında kapanmalar nedeniyle seyahat edemeyenler, ikinci yarıda tatil fırsatlarını değerlendirmeye çalıştı.

Seyahat sitesi Enuygun, gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2022 yılı tatil takvimini hazırladı. Enuygun, seyahat severlere sadece 5 gün izin alarak tüm yıl toplamda 28 gün tatil yapabileceği müjdesini verdi.

Enuygun’un tatil takvimine göre; 2022’nin ilk yarısındaki tatillerin bir kısmı hafta sonuna denk gelse de mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı ve temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı sayesinde uzun tatiller yapmak mümkün oluyor.

2021’e Cuma gününe denk gelen 1 Ocak tatiliyle başlanırken, 2022’de 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da yine Cumartesi günü kutlanacak. 2022’de Ramazan Bayramı mayıs ayında olacak. 1 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı arifesi ve 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan bayram 4 Mayıs Çarşamba günü bitiyor. Perşembe ve Cuma günleri için 2 gün izin alarak toplamda 9 günlük bir tatil planı yapmak mümkün oluyor.

Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs’ta cuma günü için 1 günlük izin alarak 4 günlük tatil yapmak mümkün olacak.

- Temmuz’da 2,5 gün izinle 10 gün tatil

Son yıllarda Kurban Bayramı’nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile denk gelmesiyle uzun bayram tatilleri yapılabildi. Bu yıl da Kurban Bayramı, 15 Temmuz’un hemen öncesinde 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı arifesinde yarım gün izin alarak 12 Temmuz Salı gününe kadar sürecek bayramla birlikte 5 günlük bir tatile çıkılabiliyor. 15 Temmuz Cuma’dan önceki çarşamba ve perşembe günleri için 2 günlük izin alarak bu tatili 10 günlük bir plana çevirmek de mümkün olacak.

Enuygun, bayram döneminde uzun tatillere çok talep olduğu için otel rezervasyonları, uçak ya da otobüs biletlerini son dakikaya bırakmamayı öneriyor. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak otel rezervasyonunuzu uygun fiyata yapılabiliyor. Uygun fiyatlı uçak bileti bulunduğunda biletle beraber mutlaka Bilet İptal Güvencesi de alarak olası iptal durumlarında bilet tutarının yüzde 90’ını iade alınabiliyor.

Yılın diğer yarısındaki resmi tatillerde ise kısa da olsa tatil yapma fırsatı oluşuyor. Salı gününe denk gelen 30 Ağustos için 1 gün izin alarak 4 günlük bir deniz kenarı kaçamağı planlanabilir. 29 Ekim ise 2022’de Cumartesi günü ancak 28 Ekim Cuma için yarım gün izin alınması durumunda 3 günlük tatil yapmak mümkün.

Enuygun, 2022 tatil takvimini şu şekilde hazırladı:

Tatil Gününün İsmiTarihGünİzin SüresiTatil SüresiYılbaşı1.OcaCumartesi--23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı23 Nis.Cumartesi--1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü1 May.Pazar--Ramazan Bayramı1 May. (Arife) 2-4 May.Pazar Çarşamba2 gün9 gün19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı19 May.Perşembe1 gün4 günKurban Bayramı8 Tem. (Arife) 9-12 Tem.Cuma-SalıYarım gün5 gün15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Tem.Cuma-3 gün30 Ağustos Zafer Bayramı30 Ağu.Salı1 gün4 gün29 Ekim Cumhuriyet Bayramı29 Eki.Cuma (Yarım) CumartesiYarım gün3 gün




#Enuygun
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