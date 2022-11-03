"Gelecek senin izinde"

Üçge, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda “Gelecek Senin İzinde” mottosu ile sürdürülebilirlik projesini hayata geçiriyor.

Sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım atan Üçge, yürüteceği ‘Sürdürülebilirlik Projesi’ ile faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ve hayata geçireceği tüm projelerde çevreye olan hassasiyetini bir kez daha ortaya koyuyor.

Firmanın Genel Yönetmeni Esra Güven “Dünya nüfusu ve paralelinde tüketim hızla artıyor, doğal kaynaklar hızla tükeniyor ve ciddi anlamda çevre kirliliği ile karşı karşıyayız. Biz de Üçge olarak bu konuda farkındalık ve bilinç oluşturup, yeni nesillere de gerçekten yaşanabilir bir dünya bırakmak adına "ne yapabiliriz, hepimiz el birliği ile ailelerimize dokunarak, çevremize dokunarak nasıl katkıda bulunabiliriz" diyerek yola çıkıyoruz. Sürdürülebilirliği, şirket kültürümüzün ve kurumsal stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyor ve tüm süreçlerimize entegre etmek üzere adım atıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne sürdürülebilirlik çerçevesinde çevre ve doğa için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Son olarak, günümüzde büyük bir öneme sahip olan atık sorununa son vermek için, ülkemiz ile birlikte, yerel üretici olarak ilk adımı attık. Kaynakların ülke ekonomisine temiz bir şekilde kazandırılmasını sağlayan döngüsel ekonominin en önemli adımı olarak, ekonomiye, çevreye katkı sağlamak misyonuyla ve sosyal sorumluluk bilinci ile geliştirdiğimiz, Depozito İade Yönetimi’ne hizmet veren yeni ürün grubumuz iECO Depozito İade Otomatları ile Kamusal İade Merkezi / Doğrulama tesisleri sistemlerimiz ile gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma yolunda büyük bir adım da atmış olduk. Sürdürülebilir gelecek için planladığımız tüm süreçlerimizde daha sistematik ve daha detaylı bir politika ile ilerliyoruz. Proje çerçevesinde öncelikle şirket bünyesinde gönüllülerden oluşan Üçge sürdürülebilirlik gönüllüleri ekibimizi oluşturduk. Akabinde Üçge olarak karbon ayak izimizin tespitini gerçekleştirdik ve bunları azaltmak için de bir yol haritası belirleyerek eyleme geçtik. Bu proje ile birlikte geleceğe gerçekten biz de Üçge olarak farkındalık yaşatarak iz bırakmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda sadece çevresel konular değil sürdürülebilirlik çatısı altında her alanda değer oluşturan bir strateji ile ilerleyeceğiz” dedi.