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‘Gelecek Kadınların’ programı bir yılda bin kadına ulaştı

Trendyol ve KAGİDER Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için geçtiğimiz yıl başlattıkları ‘Gelecek Kadınların’ programını büyütmeye devam ediyor. Bir yılda binden fazla kadının girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri aldığı programda 3 yılda 3 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Ekonomi 07.03.2022, 11:28
‘Gelecek Kadınların’ programı bir yılda bin kadına ulaştı

Trendyol ve KAGİDER Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için geçtiğimiz yıl başlattıkları ‘Gelecek Kadınların’ programını büyütmeye devam ediyor. Bir yılda binden fazla kadının girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri aldığı programda 3 yılda 3 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve kadın girişimcilerin buluşma noktası KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınların dijital ekonomide etkin bir şekilde var olmalarını desteklemek amacıyla başlattıkları ‘Gelecek Kadınların’ programının ilk yıl sonuçlarını açıkladı.

Gelecek Kadınların programı kapsamında dijital girişim, dünyada ve Türkiye’de e-ticaret, e-ticaret hukuku, influencer pazarlama, etkili fiyatlandırmanın ipuçları, stok yönetimi ve müşteri memnuniyeti başta olmak üzere girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine bir yılda binden fazla kadın katılım gösterdi.

Eğitime katılan kadınların yüzde 10’u kendi işini kurdu, yüzde 40’ı işini büyüttü

Eğitime katılanlarla gerçekleştirilen anket sonucunda girişimci kadınlar eğitimlerin kendilerini motive ettiğini, oldukça verimli ve yeterli olduğunu belirtirken, girişimlerini ve işlerini geliştirmeleri için yol gösterdiğini ifade etti. Motivasyonlarını artırıcı eğitimlere yoğun ilgi gösteren kadınların bu alanda en çok izlediği eğitimler "İş Hayatında Başarı İçin Pozitif Psikoloji", "İş Hayatında Duygu Yönetimi", "İş Hayatında Duygular ve Duygusal Zeka" oldu. Bu eğitimlerin yanı sıra "Dijital Platformda Marka Bütünlemesi", "Dünyada ve Türkiye’de E-ticaret", "Kısa, Orta ve Uzun Vadede Hedef Planlaması", "Zaman Yönetimi" ve "Trendyol’da Başvuru ve Mağaza Açılış Süreçleri" de en çok izlenen eğitimler oldu. Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40’ı işini büyüttüğünü ifade ederken, yaklaşık 10’u ise kendi işini kurduğunu belirtti. Eğitimlere katılan kadınların yüzde 68’i ise işlerini e-ticarette sürdürüyor.

Kadın üreticilerden “Gelecek Kadınların” için özel koleksiyon

Kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için çalışan Trendyol, Gelecek Kadınların programına dikkat çekmek için bu yıl da özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol, kadın üreticiler tarafından üretilen parçalardan oluşan koleksiyondan elde edilen gelirlerin katkısı ile binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olacak. Böylece hem üretici kadınlara hem de Gelecek Kadınların programına dahil olan girişimci kadınlara destek sağlanmış olacak. Bu özel koleksiyona Trendyol’un Gelecek Kadınların Butiği’nden ulaşılabiliyor.

‘Kadınların bilgiye ve yeni pazarlara erişimini destekliyoruz’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, projeye ilişkin şu açıklamada bulundu: “Kadın girişimcilerin önünde başta erkek egemen kültürden kaynaklanan önyargılar olmak üzere pek çok engel var. Eğitime, bilgiye, yeni pazarlara erişim engelleri de bunların başlıcaları arasında yer alıyor. ‘Gelecek Kadınların’ projesiyle yapmaya çalıştığımız, kadın üreticilere işlerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli eğitim desteğini sağlamak. Eğitim sürecinin yanı sıra yeni pazarlara erişimleri, tüketiciyle buluşmaları için fırsat oluşturmak. Bu projeyle ilk bir yılda 1000 kadına ulaştık. Dilerim önümüzdeki yıllarda binlerce kadına erişir ve ülkemizde henüz yüzde 13 seviyesinde olan kadın girişimci oranının artmasına önemli bir katkı sağlamayı başarırız. Trendyol’a bu anlamlı projedeki yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyoruz.”

Gelecek Kadınların programı binin üzerinde kadının hayalini işe dönüştürmeye, iş sahibi olanların ise e-ticarete taşıyarak büyütmelerine katkı sağladı.

“Kendi üretim ürünlerimizi Trendyol ile geniş kitlelere ulaştırıyoruz”

Kimya Yüksek Mühendisi Tülay Attaroğlu, arkadaşı Ekonomist Şerife Derin ile uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra Polyetta markasını hayata geçirerek 2017’de Burdur’a bağlı Harmanlı köyünde 250 dönümlük yağlık gül ve lavanta çiftliğini kurduklarını belirtti. Attaroğlu, “2021’de mahsullerimizi kendimiz işlemek için üretim tesisimizi kurduk. Çevre köylülerle de sıkı bir işbirliği geliştirdik. Kendi çiftliğimizdeki uygulamalarımızı anlatarak ekim için onları teşvik ettik. Ürünlerini almaya, üretim tesisimizde işlemeye devam ediyoruz. Bölgede istihdama da katkı sağladık. Sezonda, öncelikli olarak çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250’ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Polyetta markasını perakendeye taşıyan Pınar Attaroğlu ise “Gelecek Kadınlar projesi kapsamında Pazaryerinde İşinizi Büyütmek başlığı altında yer alan videoları tamamladıktan sonra markamızı perakendeye taşımaya karar verdim. Hedefimiz daha geniş kitlelere Polyetta markasını duyurmaktı. 2021 Ekim ayında öncelikle kendi web sitemiz üzerinden ve daha sonra Türkiye’nin en güçlü e-ticaret platformu olan Trendyol üzerinden Polyetta ürünlerinin satışına başladık. Platform üzerinden soru cevap imkanı, değerlendirmeler ve yorumlar müşterilerle bağımızı oldukça kuvvetlendirdi. Müşterilerimizden aldığımız yorumlar bizi daha da motive ediyor” diye konuştu.

“Gelecek Kadınların videoları ile işimi büyüttüm”

ALL MUG markasını 2015 yılında kurduğunu belirten Selen Erdeniz Kahraman ise hikayesini şöyle özetledi: “Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettim. Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol’un bana desteği çok fazla oldu. Gelecek Kadınların projesi kapsamında “Pazaryerinde İşinizi Büyütmek” başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fiyat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcilere de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz.”

Hedef 3 yılda 3 bin kadın

3 yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak ve Trendyol’un pazarlama desteğinden faydalanacak. Trendyol böylece kadın girişimcileri Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca müşterisiyle buluşturarak işlerini büyütmelerine, güçlü pazarlama iletişimi ile de bilinirliklerinin artmasına katkı sağlayacak.

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