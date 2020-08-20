Geleceğin tasarımcıları bu yarışmada buluşuyor
İCARET BAKANLIĞI DESTEĞİ VE TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (OİB), BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, ULUTEK VE İTÜ ÇEKİRDEK İŞBİRLİĞİYLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİLİKÇİ FİKİRLERE YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ‘OTOMOTİVİN GELECEĞİ TASARIM YARIŞMASI’ İÇİN BAŞVURULAR 18 EYLÜL’DE SONA ERİYOR.
Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK ve İTÜ Çekirdek işbirliğiyle Otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikirlere yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’ için başvurular 18 Eylül’de sona eriyor.
2020 yılı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” pandemi sebebiyle başvuru süreleri uzatılmıştı. ULUTEK Teknopark tarafından Türkiye çapında yapılan bilgilendirme neticesinde yarışmaya birçok başvuru yapılmıştı. Yarışma için son başvuru tarihi 18 Eylül olarak duyuruldu. 2012 yılından bu yana aralıksız düzenlenen yarışma kapsamında, layık görülen projelere para ödülü verilmesinin yanı sıra başarılı projelerin hayata geçirilebilmesi için sanayicilerle tanışma fırsatı sunuluyor. Yarışma, otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi fikri olan tüm girişimci ve girişimci adaylarının katılımına açık olarak düzenleniyor.
Yarışma hakkında bilgiler veren Ulutek Teknopark Genel Müdürü ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. İrfan Karagöz, başvuruların https://www.otomotivingelecegi.com sitesi üzerinden alındığını hatırlattı. Prof.Dr. İrfan Karagöz, yarışmaya geleceklerine otomotiv ve tasarım sektörlerine katkı koymak isteyen bütün gençleri davet etti.
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