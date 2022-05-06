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‘Geleceği Yazan Kadınlar’ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor

Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla Turkcell’in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti.

Ekonomi 06.05.2022, 09:52
‘Geleceği Yazan Kadınlar’ın doğa dostu fikirleri meyvelerini veriyor

Kadınların teknoloji alanında girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla Turkcell’in düzenlediği Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu yarışması kapsamında geliştirilen fikirler, somutlaşma konusunda önemli gelişmeler kaydetti.

Kadın istihdamında Türkiye’deki en önemli girişimlerden Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin, iklim krizi çözüm sürecinde de kadınların eşit varlığını desteklemek üzere hayata geçirdiği İklim Fikir Maratonu’nda sahne alan fikirler, kısa süre içerisinde olumlu geri dönüşler almaya başladı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevre dostu çözümlerden finale kalan 5 projenin geliştiricileri, kurumlar ve yatırımcılarla çeşitli iş birlikleri yaparak çalışmalarını somutlaştıracak adımlar atıyor.

İlk 5’e giren doğa dostu projeler somutlaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Verilen bilgiye göre, yarışmada birincilik ödülünü alan Hüsne Temur, Nimet Özmeral ve Semanur Erbay’ın kurduğu TeknoTeam, çay atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyo bazlı plastik üreten teknoloji geliştirmişti. Ekip, çay atıklarının geri dönüştürülmesi için paketlerin üzerine en yakın çay atık toplama yerini gösteren karekod sistemi tasarlamıştı. Türkiye’de çayın tüketilme oranı düşünüldüğünde, hijyenik atığın tekrar kazandırılmasının çevresel sürdürülebilirliğe ciddi katkı sağlayacağı düşünülüyor. Bu önemli projenin kurumlara entegrasyonu, çeşitli STK’larla iş birlikleri ve yatırımcı alma noktasında çalışmalar sürüyor.

Yarışmada ikinci olan Merve Atalay’ın geliştirdiği Mapla projesi, atıklardan doğada çözünebilen biyoplastik ürünler üretmeyi kapsıyordu. Farklı atıkların dönüşümü için birçok firmayla Ar-Ge iş birliklerini sürdüren Merve Atalay, İklim Fikir Maratonu’nun ardından Mapla projesiyle Sustainable Growth ve Arya Women programlarına dahil oldu. Atalay, Dubai ve Türkiye’den yatırımcılarla görüşerek projesini işe dönüştürme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

3’üncü Fatma Aouani Çöpoğlu ise Yapay Zeka Destekli Online Biyogaz İzleme Sistemi projesi CH+.ai ile yarışmada üçüncülük elde etmişti. Biyogaz tesislerini online izleyen platform ve hem erken uyarı veren hem de daha verimli çalışan tesisler elde edilmesi, tesislerde sık karşılaşılan verim düşüşleri ve proses arızalarının önüne geçilmesini hedefleyen projesiyle Çöpoğlu, Yapay Zeka Destekli Online Biyogaz İzleme teknolojisi projesinin prototipini kuracağı ve test edeceği şirketle anlaştı. Çöpoğlu, ayrıca donanım için de danışmanlık alarak ilerliyor.

Yarışmada dördüncü olan ChanGeo projesiyle Dilek Mutlu, çalışması için uygun AB proje fonlarını araştırıyor. Çalışmalarını mentorla birlikte sürdüren Mutlu, aynı zamanda TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişim Programı BİGG’e de başvuruda bulundu.

Yarışmanın beşincisi Merve Kocagöz, Recycled adlı karbon ayak izimizi azaltan online platform projesiyle iklim değişikliğine teknoloji ile çözüm üretme konusunda çalışmalarına devam ediyor. Kocagöz, TOBB Uşak ve TÜBİTAK ile projesini ilerletiyor.

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