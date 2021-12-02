Geleceği Konuşalım'da iklim değişikliği konusu ele alındı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin pek çok sektör ve alanın gittiği yöne dair ipuçları sunan, yaşama yön veren konulara odaklanan podcast kanalı Geleceği Konuşalım'ın yeni bölümünde iklim değişikliği odağında gezegenin geleceği konuşuldu.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçekleşen programa konuk olan Change.org ve Good4Trust kurucusu Uygar Özesmi ile 197 ülkeyi bir araya getiren COP26 İklim Konferansı sonuçları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özesmi, herkesin dünyayı kurtarmak için iş birliği içerisinde çalıştığına dikkati çekerek, hükümetlerin de eninde sonunda buna ayak uydurmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

“Sadece sivil toplum kuruluşları değil, bütün dünya iklim değişikliğini sorun olarak addediyor. ‘Bundan 30 yıl sonra karbon salımlarımı net sıfır hale getireceğim.’ diyor. Bu geldiğimiz nokta çok değerli ve önemli." ifadelerini kullanan Özesmi, ‘‘30 yıl yeterli bir süre ancak hemen harekete geçmemiz lazım. Ne yapacağımızı çok iyi ortaya koymamız lazım. Topyekûn seferberlik halinde çalışmamız lazım. O zaman bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Türkiye’nin de herkesle birlikte 2050’de net sıfır hedefine ulaşabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

