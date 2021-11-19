Gedik Piliç’e ‘Ar-Ge Merkezi’ belgesi

Ge Merkezi’ olarak belgelendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi 2020 yılı sonuçları ile 2019 yılı sonrası Ar-Ge merkezi olarak kabul edilen şirketlerin açıklandığı 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilişim Vadisi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Ar-Ge Merkezi’ olarak tescillenen Gedik Piliç, 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde “Ar-Ge Merkezi” belgesini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden teslim aldı.